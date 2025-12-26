뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김 총리 "내년부터 사회복지시설 입소자 전체로 건강검진 확대"

김아영 기자
작성 2025.12.26 14:11 조회수
김 총리 "내년부터 사회복지시설 입소자 전체로 건강검진 확대"
▲ 김민석 국무총리가 26일 서울 성동구 시립동부노인전문요양센터를 방문, 시설을 참관한 뒤 차담회를 하고 있다.

김민석 국무총리는 서울 성동구의 시립동부노인전문요양센터를 방문해 어르신들의 안부를 살피고 종사자들을 격려했습니다.

김 총리는 오늘(26일) 센터 관계자 등과 가진 차담회에서 "돌봄시설 종사자분들이 우리 사회에서 큰 역할을 하고 계신다"며 "현실에서 인정받고 존중받을 수 있도록 사회적·국가적으로 노력하겠다"고 강조했습니다.

이어 복지 정책 변화와 관련 "내년부터는 노인요양시설 등 사회복지시설 입소자도 출장 건강검진을 통해 국가검진을 쉽게 받을 수 있도록 불합리한 규제를 개선한다"고 소개했습니다.

기존에는 사업장·기관이 요청하거나 섬·벽지 지역인 경우 등 제한적으로 출장 건강검진이 가능했으나, 정부는 내년부터 8천425개 전체 사회복지시설 입소자 26만 5천 명을 대상으로 혜택을 확대한다는 계획입니다.

김 총리는 또 보건복지부가 앞서 발표한 의료급여 부양비 폐지, 돌봄 종사자 처우 개선을 위한 장기근속장려금 인상 등 주요 복지정책의 준비 상황을 점검하고 이에 대한 현장 의견도 들었습니다.

오늘 방문에는 내년 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보군으로 거론되는 전현희(중·성동갑) 의원과 정원오 성동구청장도 동행해 눈길을 끌었습니다.

시립동부노인전문요양센터는 2005년 설립돼 약 300명의 어르신이 생활하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지