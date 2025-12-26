[민심어때] 국힘 TK 지지율 2주 만에 '반토막'…'장·동·석 연대' 실현될까?

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장

● 민심 어때?



배종찬 / 인사이트케이 연구소장

"통일교 의혹, 정치권 불신 만들어 중도층 지지율 하락에 영향 미친 듯"

"서학개미 세제 혜택, 여론에 안 통할 것"

"국회 신뢰도 사법부보다 낮아…법원 나무랄 처지 아니라는 지적"

"국힘, 민주 지지율 하락 반사이익 못 얻고 있어"



김봉신 / 메타보이스 대표

"대통령 지지율, 20대와 70대 이상에서 하락 커"

"국회 신뢰도 하락, 국정감사에서 드러난 여야 정쟁 영향"

"우선 해결 과제, '부동산' 크게 늘고 '개혁'은 줄어…경제 문제에 집중해야"



