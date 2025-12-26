[여담야담] "쿠팡 상호 박힌 에코백에 넣어 버렸다? 믿을 국민 없어"

[편상욱의 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 함인경 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
--------------------------------------------
● 성탄절 '기습 발표'
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"쿠팡 발표, 믿을 국민 있을까 의문…수사팀, 해당 발표 수사도 진행할 듯"
함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
"쿠팡, 얕은 묘책 내놓을수록 악질 기업 드러나…정부, 더 강력한 대응 취할 듯"
● 외교 문제로 번지나?
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"쿠팡의 전반적 행태, 미국을 믿고 하는 것…미국 로비 정황 드러나"
함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
"쿠팡, 미국 정관계 인사 로비 아닌 국민들 마음 잡기 위한 노력 필요"
--------------------------------------------
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스부)
댓글