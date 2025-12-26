[여담야담] "김병기, 자리 연연 말고 전수조사 제안해야"

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 함인경 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
● 원내대표직 사퇴?…거취는?
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"김병기, 자리에 연연하지 않는 모습 보여야…원내대표직이 의혹 해명에 불리"
함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
"김병기 논란, 보좌진 문제 아닌 본인의 특혜 문제…민주, 안일한 생각 버려야"
● 비밀대화방 공개 '폭로전'
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"비밀대화방 공개, 김병기 본인 얼굴에 침 뱉기…자신이 기용한 인사들 치부 드러내"
함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
"비밀대화방 내용 몰래 취득, 통신비밀보호법 위반…징역형까지 가능한 중대 범죄"
