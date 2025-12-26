이시언, 오체투지로 2세 기도하더니…결혼 4년 만에 내년 아빠 된다

이미지 확대하기

배우 이시언(43)과 서지승(37) 부부가 결혼 4년 만에 부모가 된다.26일 이시언 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 "이시언이 아빠가 되는 것이 맞다. 내년 출산 예정"이라고 밝혔다. 이시언과 서지승은 2017년 공개 열애를 시작해 2021년 12월 25일 결혼했다. 출산 시점을 고려하면 부부는 결혼 약 5년 만에 2세를 품에 안게 됐다.이시언은 전날 자신의 SNS에 아이 모양의 풍선으로 꾸민 크리스마스 파티 사진을 올리며 임신 소식을 간접적으로 알렸다.앞서 이시언은 방송을 통해 2세에 대한 바람을 밝힌 바 있다. 지난 6월 방송된 MBC 예능 '태어난 김에 세계일주4'에서 이시언은 티베트 불교 수행인 오체투지에 도전하며 "나와 가족이 바라는 게 있다. 새로운 가족계획"이라며 "올해든 내년이든 꼭 이뤄졌으면 좋겠다"고 진심을 전했다.오체투지는 두 무릎과 두 팔꿈치, 이마까지 다섯 부위를 땅에 대고 절하는 수행 방식으로, 티베트 불교에서 가장 경건한 예경 의식 중 하나로 알려져 있다. 당시 이시언은 "종교는 없지만 간절한 마음으로 세상을 향해 기도했다"며 중도에 포기하지 않고 끝까지 수행을 이어가 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)