기후장관, 폐기물 업체 방문…"탈플라스틱으로 순환경제 앞장"

▲ 김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 23일 국회의원회관에서 열린 탈플라스틱 종합대책 대국민 토론회에 참석해 인사말하고 있다.

최근 '탈플라스틱 종합대책'을 발표한 김성환 기후에너지환경부 장관이 플라스틱 폐기물 회수와 재활용 산업 현장을 직접 방문했습니다.김 장관은 경기도 화성시 일대의 재활용 업체를 찾아 전자제품과 페트병 등 일상에서 배출되는 플라스틱이 어떤 과정을 거쳐 자원으로 다시 태어나는지 점검하고, 현장 기업들의 애로사항을 청취했습니다.앞서 기후부는 2030년까지 폐플라스틱 배출량을 전망치 대비 30% 넘게 줄이기 위해 '컵 따로 계산제'와 일회용 빨대 사용 제한 등을 담은 정부안을 공개한 바 있습니다.특히 내년 1월부터는 생산자책임재활용, EPR 제도가 기존 중대형 가전에서 소형 전자제품까지 확대됩니다.이에 따라 김 장관은 버려지는 소형 가전에서 추출된 플라스틱이 원활하게 재활용될 수 있도록 정책적 지원을 대폭 강화하겠다고 약속했습니다.김 장관은 "플라스틱 문제는 기후 위기 대응과 직결된 시대적 과제"라고 강조하며, "플라스틱이 끊임없이 순환되는 '순환경제 사회'로의 전환을 하루빨리 앞당기겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)