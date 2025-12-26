뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

통일부·국방부 "남북 군사회담 역량 강화 워크숍"

김아영 기자
작성 2025.12.26 14:00 수정 2025.12.26 14:04 조회수
통일부·국방부 "남북 군사회담 역량 강화 워크숍"
▲ 통일부 남북회담본부

통일부와 국방부가 남북 간 군사회담 재개에 대비하겠다며 역량 강화 워크숍을 공동 개최했습니다.

통일부는 오늘(26일) 서울 삼청동 남북회담본부에서 워크숍을 열어 "향후 남북 군사회담 재개에 필요한 준비 사항을 점검하고, 부처 간 협조 사항을 공유"했다고 밝혔습니다.

남북 간 회담과 연락을 담당하는 남북회담본부는 윤석열 정부 당시인 2023년 여타 교류 협력 부서와 함께 '남북관계관리단'으로 통폐합됐다가 지난달 복원됐습니다.

국방부도 남북 간 대화를 강조하는 현 정부 기조에 발맞춰 북한 담당 부서의 명칭 변경을 추진 중입니다.

국방부는 윤석열 정부 당시 대북 제재 업무를 주로 맡아 온 '대북전략과'의 명칭을 '북한 정책과'로 변경하는 내용 등을 담은 '국방부와 그 소속기관 직제 시행규칙' 일부개정령안을 입법 예고한 상태입니다.

정부는 내년을 '한반도 평화 공존의 원년'으로 만들겠다는 구상 하에 조직 정비 등 사전 작업을 하고 있는 것으로 풀이됩니다.

하지만 북한의 반응은 전혀 없는 상태입니다.

국방부는 지난달 17일 군사분계선 기준선 설정 문제를 논의하자고 북한에 공식 제안했지만 북한은 한 달여가 지난 오늘까지 무대응으로 일관하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지