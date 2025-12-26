김병기 전 보좌진 '텔레그램 공개' 경찰 고소…시민단체 고발도

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표

이미지 확대하기

▲ 김병기 원내대표가 공개한 '여의도 맛도리' 텔레그램 대화 일부

더불어민주당 김병기 원내대표의 전직 국회 보좌관들이 불법 입수된 텔레그램 대화 내역이 공개돼 명예가 훼손됐다며 경찰에 고소했습니다.오늘(26일) 언론 취재를 종합하면 서울 동작경찰서는 지난 24일 김 원내대표 등에 대한 통신비밀보호법·정보통신망법 위반 혐의 고소장을 접수해 검토 중입니다.김 원내대표는 전날 페이스북에 텔레그램 채팅방 대화 내역을 올리며 "(2024년) 12월 4일 불법 계엄 사태 다음 날 6명의 보좌직원이 만든 '여의도 맛도리'라는 비밀 대화방을 알게 됐다"고 했습니다.이어 "가식적인 겉웃음 뒤에서 내란을 희화화하고, 여성 구의원을 도찰해 성희롱하고, 차마 입에 담긴 어려운 말로 저와 가족을 난도질하고 있었다"라며 지난 9일 보좌직원 6명에게 직권면직을 통보했다고 밝혔습니다.최근 언론에는 김 원내대표가 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권을 이용하고 공항 편의 제공 문제를 논의했다는 등의 의혹이 잇따라 보도됐습니다.이에 김 원내대표는 사실이 아니라고 부인하며 "제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정되고, 공익제보자 행세를 하고 있다"라고 주장했습니다.이 의혹과 관련해 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 오늘 오전 서울경찰청에 뇌물수수와 청탁금지법 위반 혐의로 김 원내대표를 고발했습니다.대한항공 현안과 직무 연관성이 있음에도 국회의원 직무와 관련해 묵시적인 청탁의 대가를 제공받았다는 취지입니다.(사진=김병기 원내대표 페이스북, 연합뉴스)