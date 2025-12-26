[날씨] 전국 대부분 한파특보…내일 아침 오늘만큼 춥다

<앵커>



전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려진 가운데 오늘(26일) 아침 이번 겨울 들어 가장 추운 날이었습니다. 이번 추위 얼마나 이어질지, 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<기상캐스터>



전국이 꽁꽁 얼어붙었습니다.



오늘 아침 이번 겨울 들어 가장 추웠습니다.



낮이 되면서 한파특보는 다소 축소됐지만, 여전히 중부와 경북 북부 지역에 한파특보가 내려져 있습니다.



낮에도 찬 바람이 쌩쌩 불어 들면서 영하권의 추위가 나타나겠습니다.



내일 아침도 오늘 아침만큼이나 춥겠고요, 낮이 되면서 점차 평년 기온을 되찾겠습니다.



여전히 호남 서해안과 제주, 울릉도를 중심으로는 눈구름이 자리하고 있습니다.



울릉도와 제주 산지에는 대설주의보가 내려져 있고요, 낮이 되면서 눈은 차차 그치겠습니다.



그 밖의 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



동해안을 따라서는 건조특보가 내려져 있습니다.



산불 등 화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 영하 2도, 대구가 0도 예상되고요, 바람이 불어 들면서 체감하는 온도는 기온보다 더 낮겠습니다.



일요일에는 중서부 지역에, 월요일에는 중서부와 전북 지역에 비와 눈 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)