윤영호 조사 거부하자…'체포영장' 집행, 강제 조사 착수

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 윤영호 전 세계본부장의 체포영장을 집행해 강제 조사에 들어갔습니다. 통일교 관계자 2명도 불러서 참고인 조사에 나서는 등 수사에 속도를 내고 있습니다.



경찰 전담수사팀은 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대한 체포영장을 발부받아, 오늘(26일) 오전 9시 50분부터 집행에 들어갔다고 밝혔습니다.



그제 서울구치소를 찾아 접견 조사를 시도했지만 윤 전 본부장의 거부로 무산되자, 강제성 있는 체포영장을 발부받아 조사에 나선 것으로 보입니다.



윤 전 본부장은 지난 2018년부터 2020년 사이 전재수 더불어민주당 의원과 임종성, 김규환 전 의원 등에게 한일 해저터널 등 현안 청탁과 함께 수천만 원 상당의 현금과 명품 시계 등을 건넨 혐의를 받고 있습니다.



앞서 경찰은 특검에서 사건을 이첩받은 다음 날인 지난 11일에도 윤 전 본부장 접견 조사를 벌였지만, 유의미한 진술은 확보하지 못한 걸로 전해졌습니다.



전 의원의 정치자금법 위반 혐의 공소시효가 올해까지인 점 등을 고려해 경찰이 관련 사실관계 확인에 속도를 내는 모양새입니다.



경찰은 압수물에 대한 분석과 참고인 진술 내용 등을 토대로 윤 전 본부장에게 전 의원이 경기 가평 천정궁을 방문해 한학자 총재를 만난 적 있는지, 금품을 전달했는지 등을 집중 추궁할 것으로 보입니다.



경찰은 또, 오전부터 금품을 건네받은 걸로 지목된 전 의원에 대해서는 변호인 입회 하에 PC 파일 등에 대한 디지털포렌식 절차도 진행 중입니다.



[이용구 변호사/전재수 측 변호인 : 저희들은 경찰 수사에 최대한 협조하고 있다는 것만 말씀드리겠습니다.]



경찰은 오늘 아직 부른 적 없는 통일교 관계자 2명도 참고인 신분으로 소환해 조사에 나선 걸로 확인됐습니다.



