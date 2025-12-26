내란특검, 윤에 첫 구형…"체포 방해 등 혐의 징역 10년"

<앵커>



윤석열 전 대통령의 체포 방해 혐의 등에 대한 마지막 재판에서 특검 측이 징역 10년을 내려달라고 재판부에 요청했습니다. 특검팀은 윤석열 전 대통령이 반성하기는커녕 불법성을 감추기에 급급했다며 엄벌이 필요하다고 강조했습니다.



전연남 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘(26일) 오전 10시 15분부터 서울중앙지법에서 열린 윤석열 전 대통령 체포 방해 혐의 등에 대한 결심공판에서 특검팀은 징역 10년을 구형했습니다.



세부적으로 지난 1월 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의에 대해서는 징역 5년을 구형했습니다.



또, 계엄 선포 전 국무회의의를 2분 만에 끝내 심의 절차를 무력화하고 비화폰 통신 기록 삭제를 지시한 혐의 등에 대해서는 막강한 지위를 이용한 중대 범죄에 해당한다며 징역 3년을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.



계엄 선포문을 사후에 작성했다는 혐의에 대해서는 은폐 정황까지 있어 죄질이 불량하다며 징역 2년을 구형했습니다.



특검팀은 헌법과 법질서 수호의 정점에 있었어야 할 윤석열 전 대통령이 부끄러워하고 반성하기는커녕 불법성을 애써 감추기에 급급했다고 지적했습니다.



또, 반성과 사죄보다는 수사 절차의 위법성을 반복 주장하며 범행을 정면으로 부정했다고도 강조했습니다.



비상계엄 선포와 관련한 윤 전 대통령의 4개 재판 가운데 첫 구형이 나온 건데, 특검팀이 수사 과정에서 엄정 대응 기조를 강조해 온 만큼 사실상 최대치를 구형한 것으로 분석됩니다.



재판부는 내년 1월 16일에 선고할 예정입니다.



한편, 오늘 윤 전 대통령에 대한 결심공판 과정은 모두 영상 녹화가 이뤄져 오후 공개될 예정입니다.



