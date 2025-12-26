[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 어제(25일)보다 기온이 10도 이상 내려가는 강추위가 찾아오면서 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효됐습니다. 낮에도 찬바람이 불며 영하의 추위가 이어지겠고, 내일 낮부터 점차 평년 기온을 되찾을 것으로 보입니다.



2. 내란 특검이 윤석열 전 대통령의 체포 방해 혐의 등에 대한 결심공판에서 징역 10년을 구형했습니다. 내란 특검은 윤 전 대통령이 반성하기는커녕 불법성을 감추기에 급급했다며 엄벌이 필요하다고 강조했습니다.



3. 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하고 있는 경찰이 조사를 거부하고 있는 윤영호 전 통일교 세계본부장을 구치소에서 체포해 조사하고 있습니다. 또, 통일교 관계자 2명을 불러 참고인 조사에 나서는 등 수사에 속도를 내고 있습니다.



4. 정청래 민주당 대표가 취임한 뒤 첫 기자회견을 열어 사법 개혁 등을 완수하고 2차 종합 특검과 통일교 특검 등을 최대한 빨리 추진하겠다고 밝혔습니다. 최근 논란이 이어지고 있는 김병기 원내대표 의혹과 관련해서는 사과했습니다.