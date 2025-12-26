뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰, 접견 거부 통일교 '키맨' 윤영호 체포…까르띠에 압수수색

한성희 기자
작성 2025.12.26 11:23 조회수
로비 수사 본격화…윤영호 '말 바꾸기'가 변수
▲ 윤영호 전 통일교 세계본부장

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 의혹의 '키맨'으로 꼽히는 윤영호 전 통일교 세계본부장을 상대로 체포영장을 집행해 조사하고 있습니다.

경찰청 특별수사전담팀은 오늘(26일) 오전 9시 50분쯤 경기 의왕 서울구치소를 찾아 윤 전 본부장에 대한 체포영장을 집행했습니다.

경찰은 '윤 전 본부장에 대한 신속한 추가 조사가 필요하다'는 이유를 들어 법원에 영장 발부를 요청한 것으로 파악됐습니다.

경찰은 구치소 내부에서 윤 전 본부장을 조사해 의혹 전반을 캐물을 방침입니다.

앞서 경찰은 지난 24일 윤 전 본부장을 상대로 접견 조사를 시도했으나, 윤 전 본부장 측 거부로 무산됐습니다.

이에 따라 경찰은 임의조사 형식인 접견 조사를 더 시도하지 않고 강제성 있는 체포영장을 발부받아 조사에 나섰습니다.

한편, 경찰은 오늘 오전 금품 수수 당사자로 지목된 전재수 민주당 의원의 PC 파일에 대한 디지털포렌식 절차에 착수했습니다.

전 의원의 변호인인 이용구 변호사는 오늘 오전 9시 50분쯤 경찰에 출석해 경찰의 포렌식 작업을 참관 중입니다.

전 의원의 휴대전화 포렌식은 이미 마친 것으로 파악됐습니다.

수사팀은 또, 통일교 관계자 2명을 참고인 신분으로 불러 조사 중입니다.

아울러 경찰은 지난 23일 불가리코리아와 함께 까르띠에코리아도 압수수색했다고 밝혔습니다.

통일교 측이 전 전 장관에게 현금 2천만 원과 함께 명품 시계를 선물했다는 의혹을 확인하기 위한 차원입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지