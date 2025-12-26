경찰, 접견 거부 통일교 '키맨' 윤영호 체포…까르띠에 압수수색

▲ 윤영호 전 통일교 세계본부장

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 의혹의 '키맨'으로 꼽히는 윤영호 전 통일교 세계본부장을 상대로 체포영장을 집행해 조사하고 있습니다.경찰청 특별수사전담팀은 오늘(26일) 오전 9시 50분쯤 경기 의왕 서울구치소를 찾아 윤 전 본부장에 대한 체포영장을 집행했습니다.경찰은 '윤 전 본부장에 대한 신속한 추가 조사가 필요하다'는 이유를 들어 법원에 영장 발부를 요청한 것으로 파악됐습니다.경찰은 구치소 내부에서 윤 전 본부장을 조사해 의혹 전반을 캐물을 방침입니다.앞서 경찰은 지난 24일 윤 전 본부장을 상대로 접견 조사를 시도했으나, 윤 전 본부장 측 거부로 무산됐습니다.이에 따라 경찰은 임의조사 형식인 접견 조사를 더 시도하지 않고 강제성 있는 체포영장을 발부받아 조사에 나섰습니다.한편, 경찰은 오늘 오전 금품 수수 당사자로 지목된 전재수 민주당 의원의 PC 파일에 대한 디지털포렌식 절차에 착수했습니다.전 의원의 변호인인 이용구 변호사는 오늘 오전 9시 50분쯤 경찰에 출석해 경찰의 포렌식 작업을 참관 중입니다.전 의원의 휴대전화 포렌식은 이미 마친 것으로 파악됐습니다.수사팀은 또, 통일교 관계자 2명을 참고인 신분으로 불러 조사 중입니다.아울러 경찰은 지난 23일 불가리코리아와 함께 까르띠에코리아도 압수수색했다고 밝혔습니다.통일교 측이 전 전 장관에게 현금 2천만 원과 함께 명품 시계를 선물했다는 의혹을 확인하기 위한 차원입니다.