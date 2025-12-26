경찰, 윤영호 체포영장 집행…전재수 압수물 포렌식도

▲ 윤영호 전 통일교 세계본부장

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 윤영호 전 통일교 세계본부장의 체포영장을 집행해 조사를 시도하고 있습니다.경찰청 특별수사전담팀은 오늘(26일) 오전 경기 의왕 서울구치소를 찾아 윤 전 본부장에 대한 영장을 집행 중이라고 밝혔습니다.경찰은 '윤 전 본부장에 대한 신속한 추가 조사가 필요하다'는 이유를 들어 법원에 영장 발부를 요청한 것으로 파악됐습니다.앞서 경찰은 지난 24일 윤 전 본부장을 상대로 접견 조사를 시도했지만, 윤 전 본부장 측의 사정으로 조사가 무산됐습니다.따라서 경찰은 임의 조사 형태인 접견 조사 대신 강제력이 있는 체포영장을 발부받아 조사에 나섰습니다.경찰은 구치소 내에서 윤 전 본부장을 상대로 의혹 전반을 추궁할 방침입니다.한편, 경찰은 오늘 오전 금품 수수 당사자로 지목된 전재수 더불어민주당 의원의 PC 파일에 대한 디지털포렌식 절차에 착수했습니다.전 의원의 변호인인 이용구 변호사는 오늘 오전 9시 50분쯤 경찰에 나와 포렌식 작업을 참관하고 있습니다.경찰은 이미 전 의원의 휴대전화 포렌식은 마친 상태입니다.또, 경찰은 통일교 관계자 2명을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.이 밖에도 경찰은 지난 23일엔 불가리코리아 외에도 까르띠에코리아도 압수수색했다고 밝혔습니다.윤 전 본부장이 지난 8월 특검에서 전 의원에게 현금 2천만 원과 명품 시계를 전달했단 진술한 데 대해 확인하기 위한 차원입니다.