경찰, 윤영호 체포영장 집행…전재수 압수물 포렌식도

▲ 윤영호 전 통일교 세계본부장
통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 윤영호 전 통일교 세계본부장의 체포영장을 집행해 조사를 시도하고 있습니다.
경찰청 특별수사전담팀은 오늘(26일) 오전 경기 의왕 서울구치소를 찾아 윤 전 본부장에 대한 영장을 집행 중이라고 밝혔습니다.
경찰은 '윤 전 본부장에 대한 신속한 추가 조사가 필요하다'는 이유를 들어 법원에 영장 발부를 요청한 것으로 파악됐습니다.
앞서 경찰은 지난 24일 윤 전 본부장을 상대로 접견 조사를 시도했지만, 윤 전 본부장 측의 사정으로 조사가 무산됐습니다.
따라서 경찰은 임의 조사 형태인 접견 조사 대신 강제력이 있는 체포영장을 발부받아 조사에 나섰습니다.
경찰은 구치소 내에서 윤 전 본부장을 상대로 의혹 전반을 추궁할 방침입니다.
한편, 경찰은 오늘 오전 금품 수수 당사자로 지목된 전재수 더불어민주당 의원의 PC 파일에 대한 디지털포렌식 절차에 착수했습니다.
전 의원의 변호인인 이용구 변호사는 오늘 오전 9시 50분쯤 경찰에 나와 포렌식 작업을 참관하고 있습니다.
경찰은 이미 전 의원의 휴대전화 포렌식은 마친 상태입니다.
또, 경찰은 통일교 관계자 2명을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.
이 밖에도 경찰은 지난 23일엔 불가리코리아 외에도 까르띠에코리아도 압수수색했다고 밝혔습니다.
윤 전 본부장이 지난 8월 특검에서 전 의원에게 현금 2천만 원과 명품 시계를 전달했단 진술한 데 대해 확인하기 위한 차원입니다.
