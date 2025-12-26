'마약 혐의' 황하나, 영장심사 출석…취재진 질문엔 묵묵부답

▲ 남양유업 창업주 외손녀 황하나 씨가 26일 경기도 안양시 수원지방법원 안양지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.
마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37) 씨가 오늘(26일) 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했습니다.
경기 안양동안경찰서에 입감돼 있던 황 씨는 오늘 오전 10시 30분 호송차를 타고 수원지법 안양지원에 도착했습니다.
황 씨는 두꺼운 회색 패딩 점퍼를 걸친 채 점퍼에 부착된 모자와 흰색 마스크로 얼굴을 가린 모습이었습니다.
그는 "혐의 인정하나", "태국이나 캄보디아에서도 마약 투약했나", "수사를 피하려고 도피했나", "마약을 어떻게 구했나"라고 묻는 취재진 질문에 대답하지 않고 법원에 들어갔습니다.
도피 생활을 이어오던 황 씨가 대중 앞에 모습을 드러낸 건 2022년 말 형기를 마치고 출소한 뒤 교양 프로그램에 출연한 이후 약 3년 만에 처음입니다.
안양지원은 오늘 오전 11시 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 황 씨에 대한 영장실질심사를 합니다.
황 씨에 대한 구속 여부는 오늘 오후 중 결정될 것으로 보입니다.
황 씨는 2023년 7월 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 2명에게 주사기를 이용해 투약한 혐의를 받고 있습니다.
황 씨는 이 같은 마약 혐의로 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 같은 해 12월 태국으로 도피했습니다.
경찰은 황 씨의 해외 도주로 수사를 더 이상 진행하지 못하게 된 상황에서 지난해 5월 인터폴에 청색수배(소재 파악)를 요청하고, 여권 무효화 조처를 했습니다.
이후 황 씨는 불상의 방법으로 캄보디아로 밀입국해 지내 온 것으로 전해졌습니다.
그러던 중 황 씨의 변호사는 최근 경찰에 자진 출석하겠다는 뜻을 밝혔고, 경찰은 캄보디아로 건너가 황 씨의 신병을 인수하고 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 체포영장을 집행했습니다.
(사진=연합뉴스)
