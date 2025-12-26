'마약 혐의' 황하나, 영장심사 출석…취재진 질문엔 묵묵부답

▲ 남양유업 창업주 외손녀 황하나 씨가 26일 경기도 안양시 수원지방법원 안양지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37) 씨가 오늘(26일) 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했습니다.경기 안양동안경찰서에 입감돼 있던 황 씨는 오늘 오전 10시 30분 호송차를 타고 수원지법 안양지원에 도착했습니다.황 씨는 두꺼운 회색 패딩 점퍼를 걸친 채 점퍼에 부착된 모자와 흰색 마스크로 얼굴을 가린 모습이었습니다.그는 "혐의 인정하나", "태국이나 캄보디아에서도 마약 투약했나", "수사를 피하려고 도피했나", "마약을 어떻게 구했나"라고 묻는 취재진 질문에 대답하지 않고 법원에 들어갔습니다.도피 생활을 이어오던 황 씨가 대중 앞에 모습을 드러낸 건 2022년 말 형기를 마치고 출소한 뒤 교양 프로그램에 출연한 이후 약 3년 만에 처음입니다.안양지원은 오늘 오전 11시 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 황 씨에 대한 영장실질심사를 합니다.황 씨에 대한 구속 여부는 오늘 오후 중 결정될 것으로 보입니다.황 씨는 2023년 7월 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 2명에게 주사기를 이용해 투약한 혐의를 받고 있습니다.황 씨는 이 같은 마약 혐의로 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 같은 해 12월 태국으로 도피했습니다.경찰은 황 씨의 해외 도주로 수사를 더 이상 진행하지 못하게 된 상황에서 지난해 5월 인터폴에 청색수배(소재 파악)를 요청하고, 여권 무효화 조처를 했습니다.이후 황 씨는 불상의 방법으로 캄보디아로 밀입국해 지내 온 것으로 전해졌습니다.그러던 중 황 씨의 변호사는 최근 경찰에 자진 출석하겠다는 뜻을 밝혔고, 경찰은 캄보디아로 건너가 황 씨의 신병을 인수하고 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 체포영장을 집행했습니다.(사진=연합뉴스)