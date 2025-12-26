인천시 "GTX-B 노선 청학역 추가 확정"…송도∼인천시청역 사이 신설

▲ GTX-B 추가 정거장 항공사진

오는 2031년 개통 예정인 수도권 광역급행철도 GTX-B 노선 인천 구간에 청학역이 추가 신설됩니다.인천시는 최근 국가철도공단이 진행한 GTX-B 추가 정거장 신설 타당성 검증에서 비용편익(B/C)이 1.03으로 분석돼 사업 추진이 공식 확정됐다고 밝혔습니다.타당성 검증 결과 정거장이 추가로 설치되면 모든 구간 하루 평균 이용 수요는 3천10명 증가할 것으로 예상됩니다.시는 국토교통부로부터 타당성 검증 결과가 통보됨에 따라 내년 말 민간 사업 시행자와 최종 위·수탁협약 체결을 목표로 관련 행정절차를 이행할 계획입니다.GTX-B 송도 인천대입구역과 인천 시청역 사이에 정거장을 1개 더 건설하는 데는 2천540억원이 필요한 것으로 추산됩니다.또, 관련 법령과 실시협약에 따른 원인자부담 원칙에 따라 인천시가 설계비와 공사비 전액을 부담하게 됩니다.유정복 인천시장은 "GTX-B는 인천과 수도권을 20분대 생활권으로 연결하는 핵심 교통 기반시설로, 추가 정거장 건설은 도시 경쟁력 강화를 이끄는 전환점이 될 것"이라고 말했습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)