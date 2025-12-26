지단 아들, 알제리 대표팀 선택…"할아버지 명예 위해"

▲ 루카 지단

'아트사커의 전설' 지네딘 지단의 아들 루카 지단이 아버지의 나라 프랑스가 아닌, 알제리 축구대표팀을 선택한 이유로 자신의 할아버지를 꼽았습니다.알제리 대표팀의 일원으로 모로코에서 열리는 2025 아프리카 네이션스컵에 참가 중인 루카는 오늘(26일·한국시간) 비인스포츠와 인터뷰에서 "알제리를 생각하면 항상 알제리 출신인 할아버지가 떠오른다"며 "대표팀 합류 전 할아버지와 대화했는데, 나의 결정을 매우 기뻐하며 자랑스러워하셨다"고 말했습니다.루카는 또 "블라디미르 페트코비치 감독과 알제리축구협회장이 나에게 연락을 줬을 때부터 '내 나라'를 대표하고 싶다는 생각이 분명해졌다"며 "가족들과 자연스럽게 이야기를 나눴고 모두 기뻐해 줬다"고 밝혔습니다.지네딘 지단은 역대 최고의 프랑스 축구선수를 꼽을 때 첫손에 드는 레전드입니다.알제리계 이민 가족 출신으로 프랑스 마르세유에서 태어난 지네딘은 1998년 프랑스 월드컵에서 프랑스를 우승으로 이끌며 국가적 영웅으로 떠올랐습니다.지네딘은 여전히 프랑스를 상징하는 아이콘으로 평가받고 있습니다.2024년 파리 올림픽 개막식에서는 마지막 성화 주자들에게 성화를 전달하는 상징적인 역할을 맡기도 했습니다.루카는 이런 아버지의 영향 속에서 성장했습니다.아버지가 현역 시절 전성기를 보냈고, 감독으로도 굵은 족적을 남긴 스페인 명문 레알 마드리드 유소년팀에서 축구를 배웠습니다.현재 스페인 2부 리그 그라나다 소속인 루카는 프랑스 연령별 대표팀도 두루 거쳤습니다.하지만 최종적으로 프랑스가 아닌 알제리 대표팀을 선택했습니다.지난 9월 국제축구연맹에 소속 협회 변경을 요청했고, 이는 받아들여졌습니다.루카는 아버지와의 비교를 피하기 위해 소속팀에서는 주로 이름인 '루카'만을 유니폼에 새겨 왔습니다.그러나 알제리 대표팀에서는 '지단'이라는 성을 당당히 등 번호 위에 달고 그라운드를 누비기로 했습니다.루카는 "할아버지의 명예를 드높이는 것은 매우 중요한 일"이라며 "내 이름이 들어간 유니폼을 할아버지께 선물할 것"이라고 말했습니다.알제리는 어제 모로코 라바트의 프린스 물레이 압델라 스타디움에서 열린 수단과 아프리카 네이션스컵 조별리그 E조 1차전에서 3-0으로 승리했습니다.선발로 출전한 루카는 안정적으로 골문을 지키며 클린시트를 기록해 승리에 기여했습니다.지네딘 지단은 관중석에서 아들이 활약하는 모습을 지켜봤습니다.지네딘은 "네 인생이고 네 선택이다. 조언은 해줄 수 있지만 결국 결정은 너의 몫이다"라며 루카의 선택을 존중한 것으로 전해졌습니다.(사진=게티이미지)