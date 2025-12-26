젤렌스키, 미 특사와 "진정한 평화 방안 논의"…진전 시사

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령의 협상 대표단과 "진정한 평화를 앞당길 방법"을 논의했다고 텔레그램 채널을 통해 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 트럼프의 특사인 스티브 윗코프, 트럼프의 맏사위 재러드 쿠슈너와 러시아-우크라이나 전쟁 종식 방안에 관해 약 1시간 얘기를 나눴다고 현지시간으로 어제(25일) 설명했습니다.그러면서 "정말 좋은 대화였다. 많은 세부 사항과 좋은 아이디어들을 논의했다. 진정한 평화를 앞당길 방법에 관해 새로운 아이디어들이 제시됐다. 협의 형식, 회담, 그리고 물론 타임라인에 관한 내용이었다"고 전했습니다.러시아-우크라이나 전쟁은 2022년 2월에 러시아가 우크라이나를 침공하면서 시작됐으며 4년 가까이 이어지고 있습니다.로이터 통신은 트럼프 대통령이 전쟁을 종식시키기 위한 합의를 추진해 왔으며 윗코프와 쿠슈너가 주도한 평화 노력은 최근 몇 주간 서서히 진전을 보이고 있다고 설명했습니다.젤렌스키 대통령은 미국과 논의한 내용이라며 20개 조항으로 구성된 우크라이나 측 평화안 초안을 24일 공개했습니다.공개 전날 언론 설명회가 열린 이 초안은 앞서 미국이 러시아 측과 논의했던 28개 조항 평화안에서 일부 내용을 축소해 역제안한 것입니다.28개조 평화안에는 우크라이나 측이 러시아에 영토를 할양하고 우크라이나 군의 규모를 제한토록 요구하는 내용이 포함돼 주로 모스크바에 유리하다는 평가를 받아왔습니다.이와 달리 새로운 20개조 평화안에서는 "도네츠크, 루한스크, 자포리자, 헤르손 지역에서 본 합의일 기준 병력 배치선은 사실상 접촉선으로 인정된다"는 게 젤렌스키 대통령의 설명입니다.젤렌스키 대통령은 그러나 새로운 20개 조항 평화안 초안에서도 핵심적 영토 문제가 미해결인 상태라며, 가장 민감한 이슈들을 해결하기 위해서는 트럼프 대통령과의 면담이 필요하다고 말했습니다.드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 미국에 특사로 다녀온 키릴 드미트리예프가 가져온 종전안 관련 문서들을 러시아 측이 분석중이라고 현지시간으로 어제(25일) 밝혔습니다.백악관은 로이터통신의 논평 요청에 즉각 답하지 않았습니다.젤렌스키 대통령은 우크라이나측 수석 협상대표인 루스템 우메로우가 25일 늦게 미국 협상단과 한 차례 더 대화를 가질 계획이라고 전했습니다.젤렌스키 대통령은 "우크라이나를 상대로 러시아가 벌이고 있는 이 잔혹한 전쟁의 종식을 앞당기고 모든 문서와 조치가 현실적이고 효과적이며 신뢰할만한 것이 되도록, 우리는 잠시도 쉬지 않고 진정으로 노력하고 있다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)