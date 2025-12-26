[날씨] 전국 대부분 한파특보…낮에도 영하권 강추위

<앵커>



전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려졌습니다. 이번 겨울 들어 가장 추운 아침이었는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



전국이 꽁꽁 얼어붙었습니다.



서울을 포함한 곳곳에 한파특보가 내려진 가운데 오늘(26일) 아침 광덕산의 기온이 영하 22.7도로 전국에서 가장 추웠고요.



서울의 아침 최저 기온도 영하 10도 아래로 뚝 떨어지면서 이번 겨울 들어 가장 추웠습니다.



낮에도 찬 바람이 쌩쌩 불어 들면서 영하권의 추위가 계속되겠습니다.



내일 아침도 오늘 아침만큼이나 춥겠고요.



낮이 되면서 점차 평년 기온을 되찾겠습니다.



현재 여전히 호남 서해안과 제주, 울릉도를 중심으로 눈이 내리고 있습니다.



제주 산지와 전남 북부 서해안 지역에는 대설주의보가, 울릉도에는 대설경보가 발효 중입니다.



오늘 눈은 오전 중이면 대부분 그칠 텐데요.



제주 지역은 오후까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



빙판길과 살얼음을 주의해 주셔야겠습니다.



그 밖의 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



해안가를 따라서는 강풍 특보가 발효 중입니다.



날아갈 물건 없는지 확인 한번 꼼꼼히 해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 영하 2도, 대구가 0도 예상되고, 바람이 불어 들면서 체감온도는 기온보다 더 낮겠습니다.



일요일에는 중서부 지역에, 월요일에는 중서부와 전북 지역에 비와 눈이 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)