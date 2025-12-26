'여가만족도' 10년째 증가세…연차 소진율도 역대 최고

▲ 붐비는 인천국제공항

우리 국민의 여가생활 만족도가 2016년 이후 최고치를 기록했습니다.문화체육관광부와 한국문화관광연구원이 발표한 '2025년 국민여가활동조사' 결과에 따르면 응답자의 64%가 만족한다고 답했습니다.이는 지난해에 비해 2.4%p 상승한 것으로 2016년 조사 이후 가장 높은 수치입니다.여가생활 만족도는 2019년 56.4%였다가 코로나 팬데믹 상황으로 차츰 떨어져 2021년 49.7%를 기록한 뒤 매년 오르고 있습니다.여가만족도 상승은 여가의 양보다는 질이 높아졌기 때문으로 분석됩니다.국민 1인당 '한 번 이상 참여한 여가활동'의 평균 개수는 지난해 16.4개에서 15.7개로 줄었지만, 지속적인 여가활동 참여율은 38.5%에서 43.2%로 증가했습니다.'한 번 이상 참여한 여가활동' 평균 개수가 감소한 것은 15~19세 연령층이 참여하는 여가 활동 개수가 감소했기 때문으로 나타났습니다.여가활동은 국민 절반 이상이 혼자 즐기는 것으로 조사됐습니다.작년 대비 1.7%p 증가한 56.6%가 '혼자서' 여가활동을 즐긴다고 답했습니다.가족이나 친구, 연인 등 가까운 지인과의 여가활동은 줄어든 반면, 동호회 회원이나 직장 동료 등 사회적 관계 속 여가 동반 비율은 소폭 늘어난 것으로 나타났습니다.여가활동의 목적은 '개인의 즐거움'이 39.8%로 가장 높았고, '마음의 안정과 휴식'이라는 응답도 23.5%였습니다.함께 실시한 '근로자휴가조사'에서는 2018년 조사를 시작한 이래 가장 높은 연차 소진율을 기록했습니다.1인당 부여된 연차 16.7일 중 13.2일(79.4%)을 사용한 것으로 조사됐습니다.5일 이상의 장기휴가를 사용한 노동자 비율도 작년 대비 0.8%p 늘어난 9.8%를 기록했습니다.연차 사용 목적으로는 여행이 35.0%로 2022년 이후 가장 높은 비율을 유지했고, 휴식(28.6%)과 집안일(16.0%)이 뒤를 이었습니다.월별 연차 사용 조사에선 8월 사용률이 15.3%로 가장 높았고, 7월(11.2%)과 12월(9.6%)에도 연차 사용이 몰리는 것으로 조사됐습니다.연차 시 사용하는 지출액은 221만 2천 원으로 최근 지속적인 증가세를 나타냈습니다.'국민문화예술활동조사'에선 문화예술행사 직접 관람률이 60.2%로 지난해 대비 2.8%p 감소했습니다.문화예술행사 관람 횟수도 연 2.4회로 작년 대비 0.2회 줄었습니다.분야별로는 영화가 50.6%로 가장 많았고, 대중음악 및 연예 15.0%, 뮤지컬 5.8% 순이었습니다.영화는 작년보다 직접 관람률이 6.4%p 감소했습니다.문체부는 자세한 조사 내용을 문화셈터 누리집(stat.mcst.go.kr)과 문화예술지식정보시스템(policydb.kcti.re.kr)에 게재할 예정입니다.이정우 문체부 문화예술정책실장은 "이번 조사를 통해 국민의 문화·여가 활동이 더욱 주체적인 활동을 선호하는 형태로 옮겨가고 있음을 확인할 수 있었다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)