윤하, 에픽하이 연말 콘서트 의리 빛났다…'우산' 레전드 컬래버

가수 윤하가 그룹 에픽하이의 연말 콘서트에 게스트로 함께하며 변함없는 의리를 보여줬다.윤하는 지난 25일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 열린 '2025 에픽하이 단독 콘서트'에 게스트로 출연했다.장르를 초월하는 가요계 대표 절친으로 윤하와 에픽하이는 올 연말에도 특별한 랑데부를 선보였다. 이날 공연에서 두 팀은 히트곡 '우산' 컬래버레이션 무대를 선보이며 관객들의 떼창을 이끌어냈다. 또한 윤하는 '비밀번호 486', '포인트니모', '사건의 지평선' 솔로 무대로 연말 감성을 물들이며 에픽하이 콘서트를 더욱 풍성하게 만들었다.윤하는 지난 2022년에도 에픽하이의 앙코르 콘서트 사흘간 전 회차에 스페셜 게스트로 출연해 빛나는 우정을 보여준 바 있다. 또한 윤하가 에픽하이의 정규 10집 'EPIK HIGH IS HERE 下' 타이틀곡 '그래서 그래'에 참여하고, 에픽하이는 지난해 데뷔 20주년을 맞은 윤하의 20주년 언팩 이벤트 'Y' 프레젠터로서 정규 7집을 소개하는 등 남다른 인연으로 양 팀 팬들에게 훈훈함을 선사하고 있다.한편, 윤하는 내년 1월 9·10·11·16·17·18·23·24·25·30·31일, 2월 1일 총 12일간 서울 서대문구 이화여자대학교 삼성홀에서 소극장 콘서트 '빛나는 겨울'을 개최한다. 이는 앞서 전 회차 전석 매진을 기록하며 뜨거운 기대감을 입증했다.윤하는 최근 한국장학재단에 1억 원을 기부하며 2026년 '푸른등대 가수 윤하 기부장학금'을 신설, 기초과학 분야 인재를 위한 지속적인 지원과 나눔도 이어갈 계획이다.사진 = C9엔터테인먼트 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)