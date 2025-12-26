북한 장사정포 맞설 '강철비'…세계 두 번째로 한국 배치

<앵커>



강철로 된 비가 내리는 것처럼 여러 발을 포격한다고 해서 '강철비'라고도 불리는 미군의 다연장로켓 시스템이 주한미군에도 배치됩니다. 최신형으로 교체가 되는 건데, 이 시스템이 배치되는 건 주독일 미군에 이어 세계에서 두 번째입니다.



김태훈 국방전문기자입니다.



<기자>



흰색 연기를 내뿜으며 로켓들이 쉴 새 없이 발사됩니다.



미 육군의 최신형 다연장로켓 시스템 M270A2.



차체 방호력 등이 기존 시스템보다 향상됐는데, 새로 개발된 초정밀탄 등으로 수백km 밖까지 정밀 타격합니다.



발사대 하나가 12발을 쏘는 만큼 발사대 여러 대를 동원한다면, 강철로 된 비처럼 목표 지역을 촘촘히 공격할 수 있습니다.



지난해 12월 독일에 주둔하는 미 육군 41포병여단에 처음 배치돼, 노르웨이와 핀란드 등에서 진행된 각종 훈련에 투입됐습니다.



[푸옹 쿠아/미 육군 41포병여단 포대장 : M270A2는 신형 발사대로서 신형 정밀 타격 로켓과 사거리 연장 로켓을 쏠 수 있습니다. 기존 시스템보다 장거리 정밀 공격 능력이 뛰어나 전장의 국면을 결정합니다.]



이런 M270A2가 주독일 미군에 이어 세계 두 번째로 주한미군 210포병여단에 배치됐습니다.



미 육군은 210포병여단이 지난 11일, 경기 동두천 사격장에서 첫 실사격 훈련을 했다며 사진을 공개했습니다.



주한미군 측은 210포병여단의 3개 대대, 9개 포대에 수십 대의 다연장로켓발사대가 있는데, 모두 M270A2로 교체 중이라고 전했습니다.



주한미군은 올해 들어 순항미사일이나 드론 등을 잡는 '미국판 아이언돔' IFPC를 해외 미군기지 가운데 처음으로 오산 미 공군기지에 배치했고, 이란 혁명수비대 사령관 제거 작전에 투입돼 유명해진 공격·정찰 무인기 MQ-9 리퍼를 순환배치하는 등 전략 강화에 주력하고 있습니다.



(영상편집 : 김진원, 화면제공 : 미 국방부 영상 배포 시스템 DVIDS)