[날씨] 서울 체감온도 -20도에 육박…올겨울 최강 한파

오늘(26일) 아침 서울의 체감기온이 영하 20도 가까이까지 떨어졌습니다. 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효된 상태인데 여의도 출근길 연결해서 날씨 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 오늘이 제일 춥죠?



네, 정말 피부가 따가울 정도로 올겨울 최강 한파가 찾아왔습니다.



칼바람이 불면서 정말 살을 에는 듯한 추위를 보이고 있는데요, 오늘 출근길 나서실 때 정말 완전 무장해 주셔야겠습니다.



어제보다 기온이 크게 떨어지면서 전국 대부분 지역에 한파주의보가, 일부 중부와 경북 산지에는 한파경보가 내려졌습니다.



현재 대관령이 영하 16.4도, 서울과 제천 봉화가 영하 11도까지 뚝 떨어지며 어제보다 5도에서 10도가량 차이가 나고요.



찬 바람에 현재 서울에 체감하는 온도는 영하 16도에 달하고 있습니다.



현재 레이더 영상 보시면 호남 서부와 제주 산간을 중심으로 대설특보가 발효 중인 가운데 호남 서해안은 오전까지 1cm에서 5cm의 눈이, 제주 산간에는 오후까지 최고 10cm의 눈이 더 내리겠습니다.



그 밖의 지역은 대체로 맑겠습니다.



강풍특보가 발효 중인 해안을 중심으로 오늘 바람이 강하게 불겠습니다.



현재 기온 청주가 영하 9.2도, 광주 영하 5.6도까지 떨어져 있고요, 낮 기온 서울 영하 4도, 대전 영하 1도에 그치겠습니다.



주말 낮부터는 추위가 누그러질 텐데요, 중부를 중심으로 비나 눈이 내리겠습니다.



추위 속 감기 조심하시고요, 동파 피해 없도록 살펴보셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)