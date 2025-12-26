뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2025.12.26 06:09 조회수
PIP 닫기
1. 서울 체감 -20도 육박…올 겨울 최강 한파

어제(25일)보다 기온이 10도 이상 뚝 떨어지면서 전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효됐습니다. 현재 서울이 영하 11도를 기록하고 있고 찬 바람이 강하게 불어서 체감 온도는 영하 20도에 육박하고 있습니다.

2. "3천 개만 유출" 기습 발표…"일방적 주장"

쿠팡이 개인정보 유출자가 빼돌린 고객 정보가 3천 개 정도라는 자체조사 결과를 기습 발표했습니다. 정부는 확인되지 않은 일방적인 주장이라면서 강력하게 항의했습니다.

3. 윤 '체포 방해' 오늘 결심…구형량 주목

내란특검이 체포방해 등 혐의로 기소한 윤석열 전 대통령 결심 공판이 오늘(26일) 진행됩니다. 윤 전 대통령이 기소된 사건 가운데 가장 먼저 종결되는 재판이라 특검의 첫 구형량이 어떻게 나올지 주목됩니다.

4. 북 '핵잠' 전격 공개…한국엔 "불안 야기"

북한이 건조 중인 핵잠수함의 전체 모습을 전격적으로 공개했습니다. 김정은은 자신들의 핵잠수함 개발은 '안전'을 위한 것이고 우리의 핵잠 건조는 한반도 불안을 야기시킨다고 비난했습니다
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지