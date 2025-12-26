1. 서울 체감 -20도 육박…올 겨울 최강 한파



어제(25일)보다 기온이 10도 이상 뚝 떨어지면서 전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효됐습니다. 현재 서울이 영하 11도를 기록하고 있고 찬 바람이 강하게 불어서 체감 온도는 영하 20도에 육박하고 있습니다.



2. "3천 개만 유출" 기습 발표…"일방적 주장"



쿠팡이 개인정보 유출자가 빼돌린 고객 정보가 3천 개 정도라는 자체조사 결과를 기습 발표했습니다. 정부는 확인되지 않은 일방적인 주장이라면서 강력하게 항의했습니다.



3. 윤 '체포 방해' 오늘 결심…구형량 주목



내란특검이 체포방해 등 혐의로 기소한 윤석열 전 대통령 결심 공판이 오늘(26일) 진행됩니다. 윤 전 대통령이 기소된 사건 가운데 가장 먼저 종결되는 재판이라 특검의 첫 구형량이 어떻게 나올지 주목됩니다.



4. 북 '핵잠' 전격 공개…한국엔 "불안 야기"



북한이 건조 중인 핵잠수함의 전체 모습을 전격적으로 공개했습니다. 김정은은 자신들의 핵잠수함 개발은 '안전'을 위한 것이고 우리의 핵잠 건조는 한반도 불안을 야기시킨다고 비난했습니다