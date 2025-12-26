뉴스
성탄절 다음 날 강추위 '절정'…서울 아침 기온 -11도

유영규 기자
작성 2025.12.26
크리스마스 다음 날이자 금요일인 오늘(26일)은 전국이 대체로 맑은 가운데 강추위가 이어지겠습니다.

오늘 오전 5시 현재 기온은 서울 -11.0도, 인천 -10.5도, 수원 -10.2도, 춘천 -11.2도, 강릉 -8.1도, 청주 -8.9도, 대전 -8.7도, 전주 -7.8도, 광주 -5.5도, 제주 2.6도, 대구 -6.5도, 부산 -4.8도, 울산 -5.9도, 창원 -4.5도 등입니다.

낮 기온도 -7∼2도로 예보됐습니다.

전라권은 가끔 구름이 많고 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

전북 서해안은 오전, 제주는 오후까지 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.

예상 적설량은 전남 서해안 1∼5㎝, 광주·전남 서부(서해안 제외)와 전북 서해안 1㎝ 안팎, 제주 산지 5∼10㎝, 제주 해안 1㎝ 안팎입니다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'으로 예상됩니다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠습니다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼5.5m, 서해 1.0∼4.0m, 남해 1.5∼4.5m로 예상됩니다.
