'경찰과 도둑' 아시나요…낯선 이들과 뛰놀며 동심 찾는 사람들

▲ 크리스마스이브인 24일 강서구 서울식물원 잔디밭에서 '경찰과 도둑' 놀이의 도둑 역할을 하기 위해 등에 종이를 붙인 사람들.

"혹시 '경도'(경찰과 도둑) 하러 오셨나요?"크리스마스이브인 24일 오후 6시쯤.강서구 마곡나루역 앞에 모인 열댓 명의 사람들이 지나가는 이들을 살피면서 '경찰과 도둑' 놀이를 하러 왔냐고 조심스럽게 물었습니다.경찰과 도둑은 도망 다니는 '도둑'과 이를 잡는 '경찰'로 역할이 나뉘는 술래잡기 놀이입니다.과거 유행하던 이 놀이가 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 다시 인기를 끌고 있습니다.이날도 강서구 서울식물원 잔디밭에 22명이 모였습니다.일면식도 없는 사이로, 중고 거래 앱 '당근'을 통해 모였습니다.기온이 영하권인 날씨에도 삼삼오오 모인 이들은 패딩과 목도리, 털모자 등으로 '중무장'하고 놀이에 참여했습니다.단체로 체조하고 '얼음땡'으로 몸을 푼 뒤에는 2시간 반 동안 쫓고 쫓기는 경찰과 도둑 놀이를 했습니다.처음엔 서로 거리를 두고 인사만 하던 이들이 어느새 무리를 지어 규칙을 공유하고 농담을 주고받았습니다.같은 팀을 격려하며 친해지기도 했고, 가져온 간식을 나눠 먹고 귀가하는 길에는 서로 SNS 계정을 공유하기도 했습니다.이날 놀이를 즐긴 이들은 모두 20대 이하의 젊은 층으로, 모르는 사람들과 뛰어놀며 동심을 찾고 싶어 크리스마스이브 저녁에 나왔다고 했습니다.박 모(23)씨는 "'솔로파티' 같은 모임은 목적성이 다분한데, 여기서는 모여서 부담 없이 웃고 떠들 수 있어 좋다"라며 "전에 경험해본 걸 성인 돼서 다시 하며 동심, 향수를 느낀다"고 말했습니다.친구와 함께 나온 직장인 김 모(24)씨도 "초등학생 때는 반 친구들과 경찰과 도둑 놀이를 했는데 중학생 때부터 안 했던 거 같다"고 회상하며 "옛날로 돌아가서 뛰어놀려고 나왔다"고 했습니다.최근 SNS에선 경찰과 도둑 영상이 인기를 얻으며 참여자를 모집하는 움직임도 활발해졌습니다.'당근' 앱에는 2천 명쯤 모인 방도 있다고 합니다.강서구에서 모임방을 운영하는 김 모(18)씨는 "처음에는 방 인원이 2∼3명에 불과했는데 이제는 200명이 됐다"며 "온라인에선 (실제로) 만나는 걸 상상도 못 했는데, 놀이를 기회로 새로운 사람도 만나고 동네 사람들도 알게 됐다"고 했습니다.전문가들은 이런 놀이가 유행하는 원인으로 젊은층의 과거에 대한 향수와 서로의 이름을 밝히지 않는 익명성 등을 꼽았습니다.구정우 성균관대 사회학과 교수는 "과거를 재해석해 힙한 문화 트렌드로 승화시키려는 젊은 세대의 기지가 숨어있다"며 "익명으로 진행돼 자신을 드러내는 것에 대한 부담도 덜 수 있을 것"이라고 했습니다.(사진=연합뉴스)