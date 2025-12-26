보란 듯 '핵잠' 공개…한국엔 "공격적인 행위"

<앵커>



북한이 건조 중인 핵 잠수함의 전체 모습을 전격적으로 공개했습니다. 김정은 총비서는 북한의 핵잠 개발은 안전을 지키기 위한 거라면서도, 한국의 핵잠 건조는 한반도의 불안정을 불러올 거라고 비난했습니다.



김수영 기자입니다.



<기자>



북한이 공개한 8천700톤급 '핵동력 전략유도탄 잠수함' 모습입니다.



지난 3월에는 핵 추진 잠수함 건조 사실을 알리며 일부만 노출했는데 이번엔 과시하듯 전체 모습을 공개했습니다.



위성락 국가안보실장이 최근 미국을 방문해 우리나라의 핵 추진 잠수함 건조에 필요한 사항을 합의하고, 지난 23일 부산에 미국의 핵 추진 잠수함인 '그린빌함'이 입항한 데 따른 반발성 공개로 보입니다.



딸 김주애와 함께 잠수한 건조 시설을 찾은 김정은은 한국의 핵잠수함 개발 계획이 한반도의 불안정을 야기시킨다고 주장했습니다.



[조선중앙TV : (김정은 총비서가) 국가의 안전과 해상 주권을 엄중히 침해하는 공격적인 행위로 반드시 대응해야 할 안전 위협으로 간주한다는 데 대하여 언급하셨습니다.]



미 핵잠수함의 부산 입항에 대해선 북한 국방성 대변인 담화 형식을 통해 핵 대 핵 격돌 구도를 굳히려는 미국의 대결적 본심이 다시금 확인됐다고 비난했습니다.



김정은은 "핵 무력으로 북한의 안전을 지키려는 결심이 불변할 것"이라며 비핵화 거부 의지를 재차 강조했습니다.



공개된 북한의 잠수함을 살펴보면 핵 무력 능력이 어느 정도 갖춰지고 있다는 평가가 나옵니다.



일반적으로 잠수함은 몇 개의 블록으로 나눠 조립하는 방식으로 건조하는데, 소형 원자로 등 핵 추진 장비는 이미 내부에 장착된 상태로 추정되기 때문입니다.



[홍민/통일연구원 선임연구위원 : 생존력이 뛰어난 잠수함을 갖고 있기 때문에 굉장히 아파할 만큼의 보복 공격을 할 수 있다는 얘기를 하는 거거든요.]



북한은 그제(24일 김정은이 참관한 가운데 신형 지대공 미사일의 시험 발사도 했습니다.



(영상편집 : 정성훈, 디자인 : 이종정)