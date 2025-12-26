뉴스
로비 '실무자' 13시간 조사…특별보고 문건 보니

손기준 기자
작성 2025.12.26 06:34
<앵커>

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 경찰은 통일교 2인자였던 윤영호 전 본부장이 작성한 특별 보고 문건을 들여다보고 있습니다. 이 문건에는 이미 수사가 진행 중인 정치인들 말고도 다른 여야 정치인들의 이름이 등장하는 걸로 알려졌습니다.

손기준 기자입니다.

<기자>

경찰은 그제(24일) 통일교 산하의 국회의원 지원 조직인 IAPP 송광석 전 회장을 피의자로 소환해 13시간 넘게 조사했습니다.

[송광석/전 천주평화연합 회장 : (관련 의혹들에 대해선 간단한 입장이라도 한 번 여쭤볼 수 있을까요?) …….]

송 전 회장은 통일교의 정치권 로비 실무를 맡았던 인물로, 지난 2019년 여야 정치인들에게 수백만 원의 정치후원금을 전달한 뒤 통일교 측으로부터 보전을 받은 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 송 전 회장을 상대로 정치권 인사들을 접촉하게 된 경위와 후원금 액수 등을 집중추궁했습니다.

경찰은 이른바 '통일교 특별보고' 문건 내용에도 주목하고 있습니다.

윤영호 전 세계본부장 등이 교단 현안을 정리한 수천 페이지의 문건 내용에는 문재인·윤석열 정부 당시 여야 정치인들의 이름이 거론된 것으로 알려졌습니다.

윤 전 본부장이 지난 8월 특검 조사에서 금품을 건넸다고 진술한 전재수 민주당 의원, 임종성, 김규환 전 의원뿐 아니라 다른 정치인들에 대한 내용도 포함된 것으로 전해졌습니다.

윤석열 정부의 대통령실 용산 이전을 긍정적으로 평가한 내용도 문건에 담긴 것으로 파악됐습니다.

[통일교 관계자 (2022년 6월) : 참어머님(한학자)께서는 '용산은 하늘 섭리가 출발된 참부모님 품인데 대한민국 대통령을 참부모님께서 품었다', 이렇게 말씀 주셨습니다.]

통일교의 정치권 연루 정황이 속속 드러나면서 정치권을 향한 경찰 수사가 확대될 가능성도 제기됩니다.

(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 우기정, 화면출처 : 유튜브)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
손기준 기자
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지