'카리 19점' 현대건설, 성탄절 매치서 정관장 꺾고 7연승

배정훈 기자
작성 2025.12.25 22:24
'카리 19점' 현대건설, 성탄절 매치서 정관장 꺾고 7연승
▲ 득점 후 기뻐하는 현대건설 선수들

여자 프로배구 현대건설이 성탄절 매치에서 정관장을 제물로 파죽의 7연승 행진을 달리며 선두 추격에 힘을 냈고, 남자부 KB손해보험은 선두 대한항공에 일격을 가하고 3연승 휘파람을 불었습니다.

현대건설은 오늘 경기도 수원체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 홈경기에서 19점을 뽑은 카리 가이스버거(등록명 카리)를 앞세워 정관장을 풀세트 접전 끝에 3-2(25-20 24-26 14-25 25-19 15-12)로 물리쳤습니다.

이로써 2위 현대건설은 3라운드 전승을 포함해 파죽의 7연승 행진으로 시즌 12승 6패(승점 36)를 기록, 1위 한국도로공사(승점 37)를 승점 1차로 뒤쫓았습니다.

현대건설은 또 정관장과 상대 전적에선 3전 전승을 올려 '천적' 입지를 굳혔습니다.

자스티스 야우치(등록명 자스티스)와 양효진(이상 14점), 나현수(12점)도 두 자릿수 득점으로 승리에 힘을 보탰습니다.

반면 최하위 정관장은 3연패 부진에 빠져 시즌 5승 12패(승점 15)가 됐습니다.

앞서 열린 남자부 경기에선 KB손해보험이 26점을 뽑은 안드레스 비예나(등록명 비예나)를 앞세워 대한항공에 세트 점수 3-1(19-25 27-25 25-21 25-20) 역전승을 낚았습니다.

3위 KB손보는 3연승 휘파람을 불며 시즌 10승(8패·승점 31)째를 올려 2위 현대캐피탈(승점 32)을 승점 1차로 추격했고, 대한항공과 상대 전적에서 2승 1패 우위를 점했습니다.

(사진=연합뉴스)
