SK, 하남시청 꺾고 '메리 크리스마스'…신인 골키퍼 이창우 MVP

▲ 신인 골키퍼 SK 이창우(30번)

SK 호크스가 신인 골키퍼 이창우의 '선방 쇼'에 힘입어 크리스마스 경기에서 기분 좋은 승리를 거뒀습니다.SK는 오늘(25일) 충북 청주시 SK호크스 아레나에서 열린 신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그 남자부 2라운드 하남시청과 경기에서 21대 17로 이겼습니다.8승 2패가 된 SK는 인천도시공사(9승 1패)에 이어 2위로 2라운드를 마쳤습니다.하남시청은 4승 6패로 3위입니다.SK는 이날 신인 골키퍼 이창우가 세이브 7개를 포함해 방어율 46.7%로 경기 최우수선수(MVP)에 뽑혔습니다.지난 10월 신인 드래프트 전체 1순위로 SK 유니폼을 입은 이창우는 "크리스마스에 체육관을 가득 채워주신 팬 여러분께 감사드린다"며 "앞으로 순발력을 더 키워서 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 소감을 밝혔습니다.핸드볼 H리그 남자부는 이날 경기를 끝으로 휴식기에 돌입하며 2026년 2월에 재개합니다.이는 2026년 1월 쿠웨이트에서 열리는 아시아선수권대회 준비 때문입니다.(사진=한국핸드볼연맹 제공, 연합뉴스)