뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정부, 쿠팡 사태 대책회의…범부처TF, 과기부총리 주재로 확대

강청완 기자
작성 2025.12.25 20:07 조회수
정부, 쿠팡 사태 대책회의…범부처TF, 과기부총리 주재로 확대
▲ 23일 정부서울청사에서 열린 쿠팡사태 범부처 태스크포스(TF) 킥오프 회의에서 류제명 과학기술정보통신부 2차관이 발언을 하고 있다.

정부가 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 운영 중인 범부처 TF(태스크포스)를 과기부총리 주재로 확대 운영하기로 했습니다.

과학기술정보통신부는 관계부처 대책 회의 결과를 공유하며 이같이 밝혔습니다.

이날 열린 대책회의에는 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관을 비롯해 대통령실, 외교부, 산업통상부, 공정거래위원회, 개인정보보호위원회, 방송미디어통신위원회, 금융위원회 등 관계 부처 장·차관급 고위 관계자들이 참석했습니다.

참석자들은 이날 회의에서 쿠팡 개인정보 유출 및 소비자 보호와 관련해 현재까지의 진행상황과 향후 계획, 2차 피해 예방대책을 공유했습니다.

류제명 과기정통부 2차관이 팀장을 맡고 있던 범부처TF도 배 부총리 주재로 확대 운영하기로 했습니다.

또 플랫폼 기업의 개인정보 유출 사태에 대한 조사 및 엄중한 대응과 별개로, 국민생활에 막대한 영향을 주는 플랫폼 기업 등에 대한 정보 유출·소비자 피해를 막기 위한 근본적 제도 개선 방안도 충실히 준비하기로 했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지