뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'올해 최고의 순간' 10장면…SON! SON! SON!

서대원 기자
작성 2025.12.25 21:59 조회수
PIP 닫기
손흥민 선수의 소속팀 미국 LAFC가 올해 최고의 순간 열 장면을 선정했는데요. 이 가운데 3개를 손흥민이 장식했습니다.

3개 중에 첫 번째는 '손흥민 입단'입니다.

세계적인 스타 손흥민이 지난 8월 초 입단해, 불과 13경기 동안 12골과 도움 4개의 놀라운 데뷔 시즌을 보냈고, 경기 외적으로도 '손흥민 효과'가 엄청났다고 평가했습니다.

두 번째는 '손흥민과 부앙가의 비상'입니다.

두 선수가 호흡을 맞추고 얼마 되지도 않아, 6경기에서 팀이 뽑아낸 17골을 모두 책임지며 리그 '연속 합작골' 기록을 새로 썼고, 이 기록을 18골까지 늘렸다며 '황금 콤비'의 활약상을 조명했습니다.

세 번째는 '손흥민이 해냈다!'입니다.

지난달 23일 밴쿠버와 플레이오프 8강전.

2대 0으로 뒤진 상황에서 손흥민이 만회골에 이어, 후반 추가시간 환상적인 프리킥 동점 골까지 터뜨렸던 시즌 마지막 경기를 꼽았습니다.

손흥민 선수, 내년에는 또 어떤 명장면을 연출할지 기대되네요.

(영상편집 : 장현기)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지