영하권 추위도 못 막았다…시민들 한데 모여 '북적'

<앵커>



성탄절을 맞아 전국의 성당과 교회에서는 아기 예수의 탄생을 축하하는 미사와 예배가 열렸습니다. 시민들은 성탄의 의미 속에서 한 해를 돌아보며 다가올 새해를 향한 소망을 빌기도 했습니다.



성탄절 풍경을 김지욱 기자가 담아왔습니다.



<기자>



서울 명동성당에서는 예수의 탄생을 기념하기 위한 미사가 열렸습니다.



미사를 집전한 정순택 대주교는 고립과 불평등 속에서 소외된 이들을 먼저 살펴야 한다며 위로의 메시지를 전했습니다.



[정순택/천주교 서울대교구 대주교 : 우리의 작은 응답이 이 시대의 어둠 속에 성탄의 빛을 다시 피워 올릴 것입니다.]



교회에서는 성탄절 축하 예배를 열었고, 교회를 찾은 신도들은 저마다 올 한 해를 돌아보고 새해 소망을 기도했습니다.



[손영록/서울 강서구 : 출산이 2주 정도 남아서 아내가 순산하길, 아이도 건강하게 잘 나오고….]



야외에서 성탄절 분위기를 만끽하는 시민들도 많았습니다.



한강 공원에 차려진 크리스마스 마켓을 찾은 나들이객은 트리와 장식 앞에서 사진을 찍고 음식을 즐기며 추억을 쌓았습니다.



[김남규·맹지선·김다은/서울 광진구 : 어제 산타 복장 하고 선물 갖다줬어요. 아기랑 같이 놀러 다니고 먹고 하니까 너무 좋아요.]



[메리크리스마스.]



한국에서 성탄절을 맞는 유학생들은 고국에선 느끼지 못한 크리스마스 분위기를 즐겼습니다.



[미얀마 출신 유학생 : 우리나라는 불교라서 크리스마스 행사도 별로 없어요. 여기는 여기저기 다 크리스마스 행사도 많고 더 재밌어요.]



모처럼 휴일에 썰매장과 스케이트장을 찾아 빙판을 누비는 나들이객도 많았습니다.



[박대길·정혜수·박지우/충남 천안 : 야외 썰매장이 이렇게 크게 있어서 아기랑 자유롭게 보낼 수 있는 시간이 있어서 너무 기분이 좋습니다. 좋아요.]



영하권의 매서운 추위 속에서도 가족과 연인들은 성탄 선물을 고르며 연말 분위기를 마음껏 즐겼습니다.



(영상취재 : 임동국·김용태 TJB, 영상편집 : 신세은, 화면제공 : 카톨릭평화방송·여의도순복음교회)