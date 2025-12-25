범정부 긴급 대책회의…"과기부총리가 TF 주재"

<앵커>



정부는 장관급 인사들이 참여하는 쿠팡 관련 긴급 대책회의를 열었습니다. 외교부와 국정원까지 참석한 가운데, 배경훈 부총리가 범부처 태스크포스를 직접 맡기로 했습니다.



보도에 강청완 기자입니다.



<기자>



성탄절인 오늘(25일) 오후, 관용 차량들이 국가과학기술자문회의 사무실이 있는 서울 광화문의 한 빌딩 주차장으로 줄지어 들어섭니다.



쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련한 대책회의에 참석하기 위해서입니다.



대통령실에선 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 하정우 AI미래기획수석, 오현주 안보실3차장이 참석했고, 정부에선 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관을 비롯해 이억원 금융위원장, 송경희 개인정보보호위원장, 김종철 방송미디어통신위원장, 주병기 공정거래위원장 등 장관급 인사들이 대거 모였습니다.



김진아 외교부 2차관, 김창섭 국가정보원 3차장 등 외교안보 라인도 참석했는데, 최근 불거진 쿠팡의 미국 정·관계 로비 의혹에 대한 대응 차원으로 풀이됩니다.



[송경희/개인정보보호위원장 : (쿠팡 사태 관련해서 어떤 논의 있었을까요?) …….]



2시간 정도 진행된 회의에서 참석자들은 쿠팡 개인정보 유출 사태의 진행상황과 2차 피해 예방대책을 공유했고, 현재 과기부 2차관이 팀장인 범부처 TF를 배경훈 과기부총리 주재로 확대 운영하기로 했습니다.



또 플랫폼 기업 등의 정보 유출과 소비자 피해를 막기 위한 근본적 제도 개선 방안도 준비하기로 했습니다.



성탄절 휴일, 대통령실을 주축으로 장관급 인사들이 대거 참석한 대책회의가 열린 건 이번 사태를 엄중히 대응하겠다는 이재명 대통령의 의지가 반영됐다는 해석이 나옵니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 최진회)