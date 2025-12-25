뉴스
"3천 개 계정만 유출" 쿠팡 발표에 정부 즉각 반박 "확인 안 된 주장"

심영구 기자
작성 2025.12.25 18:20
"3천 개 계정만 유출" 쿠팡 발표에 정부 즉각 반박 "확인 안 된 주장"
▲ 23일 정부서울청사에서 열린 쿠팡사태 범부처 태스크포스(TF) 킥오프 회의에서 류제명 과학기술정보통신부 2차관이 발언을 하고 있다.

쿠팡 고객 정보를 유출한 것으로 특정된 전직 직원이 약 3천개 계정의 정보만 저장했다는 쿠팡 측의 발표에 과학기술정보통신부가 "일방적 주장"이라고 반박했습니다.

과기정통부는 25일 "민관합동조사단에서 조사 중인 사항을 쿠팡이 일방적으로 대외에 알린 데 대해 쿠팡에 강력히 항의했다"며 이렇게 밝혔습니다.

앞서 쿠팡은 25일 보도자료를 통해 "고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정했고, 유출자는 행위 일체를 자백하고 고객 정보에 접근한 방식을 구체적으로 진술했다"라고 밝혔습니다.

그러면서 유출자가 탈취한 보안 키를 사용하여 고객 계정 3천300만개의 기본적인 정보에 접근했으나, 이중 약 3천개 계정의 고객 정보만 저장했다고 설명했습니다.

이에 대해 과기정통부는 "민관합동조사단에서 정보 유출 종류 및 규모, 유출 경위 등에 대해 면밀히 조사 중이다"라며 "쿠팡이 주장하는 내용은 민관합동조사단에 의해 확인되지 않았다"라고 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
