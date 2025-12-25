경찰, 마약 혐의 황하나 구속영장 신청…필로폰 투약 혐의

▲ 황하나

경찰이 오늘(25일) 수사 대상에 올랐던 와중에 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주의 외손녀 황하나 씨에 대해 마약류관리법 위반 혐의로 구속영장을 신청했습니다.황 씨는 지난 2023년 7월 서울 강남구에 있는 지인의 집에서 40대 남성과 30대 여성에게 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있습니다.황 씨는 경찰 수사 대상에 오르자 태국으로 도피한 후 다시금 캄보디아로 밀입국해 생활을 이어온 것으로 전해졌습니다.경찰은 지난해 5월부터 인터폴 청색 수배(소재 파악) 요청 및 여권 무효화 조치를 진행했습니다.이후 황 씨 측 변호인이 자진 출석 의사를 밝히면서 경찰은 캄보디아로 건너가 황 씨의 신병을 인수하고 국내로 돌아오는 국적기 내에서 체포영장을 집행했습니다.경찰은 황 씨가 마약을 얻게 된 경위와 해외 도피 과정에서 추가 범행은 없었는지 등을 조사하고 있습니다.앞서 황 씨는 2015년 5월부터 9월까지 세 차례에 걸쳐 필로폰을 투약한 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을, 이듬해 집행유예 기간 중 또 마약을 투약해 징역 1년 8개월을 선고 받기도 했습니다.(사진=연합뉴스)