뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

무려 '2조 6천억 원' 당첨…역대 두 번째 행운의 당첨자

심영구 기자
작성 2025.12.25 16:57 조회수
무려 '2조 6천억 원' 당첨…역대 두 번째 행운의 당첨자
▲ 2025년 12월 22일 미국 오리건주 포틀랜드의 한 편의점에서 촬영된 파워볼 복권 용지

크리스마스 전야에 무려 2조 6천억 원 짜리 복권에 당첨된 행운의 사람이 나왔습니다.

로이터 통신 등에 따르면 현지시간으로, 크리스마스 전날인 24일 밤 진행된 미국 파워볼 복권 추첨에서 18억 달러(약 2조 6천억 원)의 상금을 받을 1등 당첨자가 나왔습니다.

이 복권은 미국 아칸소주에서 판매됐습니다.

지난 23일 당첨일까지 46회 연속으로 1등 당첨자가 나오지 않아 1등 당첨금은 역대 두 번째로 많은 18억 달러까지 불어났습니다.

역대 최대 파워볼 당첨금은 2022년의 20억 4천만 달러였으며, 당시 당첨자는 캘리포니아주에서 복권을 샀습니다.

파워볼 복권 한 장 가격은 2달러로, 한 장을 사 1등에 당첨될 확률은 수학적으로 약 2억 9천220만 분의 1입니다.

1등에 당첨되려면 '흰색 공' 숫자 1∼69 중 5개와 '빨간색 파워볼' 숫자 1∼26 중 1개 등 6개 숫자가 모두 맞아야 합니다.

이번 당첨자는 29년에 걸쳐 당첨금 18억 달러를 나눠 받거나, 세전 기준 8억 3천490만 달러를 한번에 받을 수 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심영구 기자 사진
심영구 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지