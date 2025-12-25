국힘 "'차명주식' 이춘석, 의원 사퇴해야…정상적 판단력 의심"

▲ 이춘석 의원
국민의힘은 오늘(25일) 주식 차명거래 혐의로 검찰에 불구속 송치된 무소속 이춘석 의원을 향해 즉각 의원직에서 사퇴하라고 촉구했습니다.
최은석 원내수석대변인은 이날 논평에서 "이 의원은 더 이상 의원직의 명예를 더럽히지 말고 즉각 사퇴하기 바란다"며 "90% 손실에도 보좌관 명의로 주식 투자를 이어갔다면 주식 중독에 가까운 행위로, 정상적 판단 능력이 의심되는 상황에서 의정 활동을 이어가는 것은 국민에 대한 예의가 아니다"라고 밝혔습니다.
최 원내수석대변인은 "경찰 수사 결과 드러난 투자 금액은 무려 12억원에 달한다고 한다"며 "경찰은 투자금 가운데 90%를 잃었다는 이유를 앞세워 핵심 의혹인 '미공개 정보 이용' 혐의는 (무혐의로 보고) 불송치 결정을 내렸다"고 언급했습니다.
이어 "이 의원이 그간 이재명 대통령 후보 비서실장, 국회 법사위원장, 국정기획위원회 분과위원장 등 요직을 맡아 왔다는 점을 감안하면 이러한 결론은 상식적으로 받아들이기 어렵다"며 "대통령 측근을 봐주기 위한 수사라는 의심과 분노를 피하기 어렵다"고 말했습니다.
또 "이재명 정부도 주가지수 5,000이라는 허황된 사탕발림으로 국민을 더 이상 현혹하지 말라"며 "국정 운영의 핵심 인사가 12억원을 차명으로 주식 투자해 90%의 손실을 냈습니다. 그럼에도 국민에게는 집을 못 사게 막아 놓고, 그 돈으로 주식에 '영끌' 투자하도록 부추기는 것은 국민을 대놓고 우롱하는 것"이라고 비난했습니다.
더불어민주당 소속이던 이 의원은 지난 8월 4일 국회 본회의장에서 보좌관 명의로 주식거래를 하는 장면이 언론에 포착돼 논란이 일자 이튿날인 8월 5일 탈당했습니다.
경찰은 그로부터 넉 달여만인 지난 23일 이 의원을 주식 차명거래 혐의로 검찰에 불구속 송치했습니다.
이 의원은 국회 사무총장 시절인 2021∼2022년과 제22대 국회의원이 된 이후 수년간 자신의 보좌관 차모씨 명의 증권 앱으로 주식 거래를 한 혐의를 받습니다.
