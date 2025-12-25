북, 핵잠수함 동체 공개…미 핵잠 두고 "대결 본심 확인"

<앵커>



북한이 8천700톤급 핵추진 잠수함을 전격 공개했습니다. 동체 전체 모습을 공개한 건 처음입니다. 그제(23일) 부산에 입항한 미국 핵 잠수함을 의식한 걸로 보이는데, 미국의 대결적 본심이 다시 확인됐다고 직접 비난하기도 했습니다.



김수영 기자의 보도입니다.



<기자>



조선중앙통신은 김정은 북한 노동당 총비서가 딸 김주애와 함께 8천700톤급 '핵동력 전략유도탄 잠수함' 건조 현장을 현지 지도했다고 보도했습니다.



북한은 지난 3월 핵 잠수함 건조를 추진하고 있다며 일부 모습만 노출했는데, 이번에는 동체 전체를 전격 공개했습니다.



지난 23일 미국의 핵잠수함 '그린빌함'이 부산에 입항한 데 대한 반발 성격의 공개로 풀이되는데, 북한은 국방성 대변인 담화를 통해 직접 비난하기도 했습니다.



담화에서는 미 전략자산의 출현은 한반도의 군사적 긴장을 고조시키는 행위라며, 북한과 핵 격돌 구도를 굳히려는 미국의 대결적 본심이 다시 확인됐다고 강조했습니다.



그러면서 미국의 핵무력시위에 상응한 대응 조치를 고려할 것이라고 위협했습니다.



김 총비서는 한국의 핵잠수함 개발 계획에 대해서도 "한반도 불안정을 더욱 야기시키게 될 것"이라며, 북한의 해상 주권을 침해하는 공격적인 행위로 반드시 대응해야 할 위협으로 간주한다고 말했습니다.



김 총비서는 "핵무력 구성으로 국가의 영구적인 평화환경과 절대적 안전을 보장하려는 결심은 불변할 것"이라며 비핵화 거부 입장을 분명히 했습니다.



북한은 또 어제 김 총비서가 참관한 가운데 함경남도 선덕 일대에서 동해상으로 신형 장거리 대공 미사일 시험 발사도 진행했습니다.



합참은 미사일 발사 징후를 사전에 인지해 대비하고 있었다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 채철호)