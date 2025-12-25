[날씨] 성탄절 한파특보…호남·서해안 많은 눈

<앵커>



성탄절 당일인 오늘(25일) 강한 추위가 찾아오겠습니다. 전국 곳곳에 한파 특보가 내려졌고 서울 전역에 한파주의보가 발효됐습니다. 호남 서해안과 제주 지역에는 대설 예비 특보도 내려졌는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



성탄절 당일인 오늘 추위가 매섭습니다.



서울의 낮 최고 기온 영하 1도로 낮에도 영하권의 추위가 나타나겠고요.



체감하는 온도는 영하 7도까지 곤두박질치겠습니다.



금요일에는 더 강한 한기가 몰려오면서 이번 겨울 최강 한파가 찾아오겠습니다.



추위 속에 서울 전역에 한파주의보가 내려졌고요.



전국 곳곳에 한파특보가 발효 중입니다.



한파 대비 잘해 주셔야겠습니다.



현재 충남과 호남 서해안 제주 지역에는 눈, 비구름이 자리하고 있습니다.



호남 서해안과 제주 산지를 중심으로는 대설 예비특보가 내려졌습니다.



오늘 전북 서해안 지역에 많게는 10cm 이상, 제주 산간 지역에도 15cm 이상의 폭설이 쏟아지겠고요.



눈과 비는 내일 오전 중이면 대부분 그칠 텐데요.



제주 지역은 오후까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



오늘 눈 비구름이 닿지 않는 그 밖의 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠습니다.



해안가를 따라서는 강풍 특보가 발효 중입니다.



오늘 지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면요.



대전의 낮 최고 기온 3도, 부산이 8도 예상되고, 바람이 강하게 불어 들면서 실제 거리에서 느끼는 추위는 기온보다 더 낮겠습니다.



금요일 최강 추위가 찾아온 뒤 일요일 낮부터는 기온이 오름세로 돌아서겠고요.



일요일과 월요일 중서부 지역을 중심으로 비와 눈 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)