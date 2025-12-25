뉴스
팀 쿡 애플 CEO, 나이키 주식 43억 원어치 매입…나이키 주가↑

유덕기 기자
▲ 팀 쿡 애플 CEO

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 근래 판매 부진으로 어려움에 빠진 나이키의 주식을 수십억원어치 매입했다고 로이터 통신과 마켓워치 등 미국 매체들이 현지시간으로 어제(24일) 전했습니다.

전날 미 증권 규제당국에 제출된 서류에 따르면 쿡은 지난 22일 주당 58.97달러에 나이키 주식 5만주를 매입했습니다.

전체 매입 금액은 약 295만달러(약 43억원)에 달합니다.

2005년부터 나이키 사외이사로 활동해온 쿡은 기존에도 나이키 주식을 보유하고 있었으며, 이번 추가 매입으로 총보유주식 수가 10만5천480주로 늘었습니다.

시장분석업체 베어드에쿼티리서치의 분석가 조너선 콤프는 이번 거래가 나이키 이사나 임원의 공개 시장 내 주식 매입 사례 중 최대 규모라고 전했습니다.

콤프는 쿡의 이번 주식 매입을 현재 엘리엇 힐 나이키 CEO 체제의 경영 전략에 힘을 실어주는 행보로 풀이했습니다.

콤프는 쿡이 나이키 공동 창업자인 필 나이트와 매우 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 힐의 CEO 선임을 포함한 주요 전략적 결정 과정에서 조언해 왔다고 전했습니다.

근래 몇 년간 부진의 늪에 빠진 나이키는 최근 분기 실적 발표에서도 이익률 약화와 중국 내 매출 감소를 보고해 주가 하락을 더 부채질했습니다.

힐 CEO는 러닝과 스포츠 중심의 혁신 및 새로운 마케팅 전략을 통해 수요를 회복하고자 노력 중이지만, 뚜렷한 성과가 나오지 않고 있습니다.

나이키 주가는 이날 팀 쿡의 주식 매입 소식이 알려지면서 장중 4%대의 상승세를 보였습니다.

