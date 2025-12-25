술 마시고 쓰러져 있다가 응급실행…갑작스런 강추위에 지켜야 할 것

▲ 기온이 영하권으로 떨어지며 추운 날씨를 보인 25일 서울 종로구 광화문광장에서 한 시민이 옷깃을 여미고 있다.

서울시는 25일 본격적인 겨울 추위가 시작되면서 한랭질환자가 잇달아 발생하고 있다며 시민들에게 각별한 주의를 당부했습니다.시는 "한파 속 실외 활동과 음주 후 장시간 야외에 머무는 행동은 생명을 위협할 수 있는 만큼 보온과 건강수칙 준수가 무엇보다 중요하다"고 강조했습니다.한랭질환은 장시간 추위에 노출되면 정상체온이 급격히 떨어지는 저체온증과 손·발 등 말단 조직이 손상되는 동상이 대표적으로, 적절히 대응하지 않으면 생명을 위협할 수 있습니다.한랭질환을 예방하려면 추운 날씨에 가급적 야외 활동을 자제하고 외출할 때 목과 손·발 등 체온 손실이 큰 부위를 중심으로 보온 의류를 착용해야 합니다.또 실내는 18도 이상 적정 온도와 40∼60%의 적정 습도를 유지하는 편이 좋습니다.시는 68개 의료기관이 참여하는 응급실 감시 체계를 유지하는 등 한랭질환 예방·관리 대응을 강화했습니다.이달 1일 이후 발생한 서울 한랭질환자는 9명으로 저체온증 8명, 동상 1명이며 이 중 3명은 음주 후 새벽 시간대 길이나 주거지 주변에서 쓰러져 있다가 저체온증으로 119를 통해 응급실로 이송됐습니다.작년 겨울 서울에서 신고된 한랭질환자는 저체온증 24명, 동상 10명 총 34명이었습니다.65세 이상 고령층이 16명으로 47.1%를 차지했고 70대가 9명(26.5%)으로 가장 많았다.발생 장소는 실외가 30명(88.2%)으로 대부분을 차지했습니다.(사진=연합뉴스)