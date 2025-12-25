계란값 8% 올랐는데…산란계 AI 늘어 수급 불안 우려

▲ 난 16일 H5N1형 고병원성 조류인플루엔자 확진 판정을 받은 경기도 안성시 한 산란계 농장 출입이 17일 통제되고 있다.

먹거리 물가가 고공행진 하는 상황에서 매일 밥상에 오르는 계란 가격이 최근 다시 오름세입니다.축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면 계란 특란 한 판(30개) 평균 소비자가격은 지난주부터 7천원을 넘었습니다.계란 소비자가격은 지난달 이후 6천원대를 기록하다 한 달여 만에 다시 7천원대로 올라섰습니다.지난 23일 기준 가격은 7천10원으로 작년보다 0.8% 높고 평년(6천471원)보다는 8.3% 비쌉니다.계란 산지 가격도 오름셉니다.한국농수산식품유통공사 집계 기준 계란 특란 30개 산지 가격은 지난 23일 현재 5천215원으로 작년과 평년보다 각각 8.5% 높습니다.국가데이터처가 발표한 지난달 품목별 소비자물가지수에서도 계란은 작년 같은 달보다 7.3% 올라 전체 축산물 상승 폭(5.3%)을 웃돌았습니다.가격이 뛰는 가운데 수급 불안 우려도 커지고 있습니다.올해 동절기 산란계 농장 고병원성 조류 인플루엔자(AI) 발생 건수는 지난해 같은 기간보다 5건 늘어난 11건으로 두 배에 가깝습니다.농림축산식품부에 따르면 이번 동절기 조류 인플루엔자가 확인돼 살처분한 산란계는 275만 마리에 달합니다.전국에서 하루 생산하는 계란이 5천만개가량인데 살처분으로 약 160만개가 감소한 것으로 집계됐습니다.다만 농식품부 관계자는 아직 계란 수급에는 문제가 없다고 말했습니다.올해 앞서 계란 가격이 강세를 보이자 농가들이 산란계 입식(들여다 키움)을 늘려 이달 계란 생산량은 평년보다 많고 지난해와 비슷하다고 설명했습니다.그는 그러나 "살처분 마릿수가 500만 마리를 넘어가면 수급에 영향이 있을 것"이라고 전망했습니다.산란계 500만마리가 살처분될 경우 계란 생산량은 300만개가량 감소할 것으로 예상됩니다.최근 산란계 농장에서는 조류 인플루엔자가 잇따르고 있습니다.지난 24일에는 경기 안성시 산란계 농장에서 고병원성 AI가 확인됐습니다.이 농장에서는 산란계 11만9천 마리를 사육하고 있었습니다.지난 23일에는 산란계 8만5천마리를 사육한 충북 음성군 소재 농장에서 고병원성 AI가 발생했습니다.지난 18일에는 충남 보령시에서 고병원성 AI가 발생했으며 10일에는 충남 천안시와 경기 안성시 소재 산란계 농장에서 각각 고병원성 AI가 확인됐습니다.앞서 경기 평택과 화성 등지에서도 산란계 농장 고병원성 AI 사례가 나왔습니다.(사진=연합뉴스)