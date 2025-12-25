[정치쇼] 한지아 "한동훈, 장동혁에 '동지가 되자'는 것…본인이 당게 매듭지을 듯"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 어제 허위조작정보 근절법이 국회 본회의를 통과하면서 국민의힘의 2박 3일간의 필리버스터가 모두 종료가 됐습니다. 이 과정에서 국민의힘 장동혁 대표가 24시간의 필리버스터 기록을 남겼지요. 향후 장 대표의 리더십에 관심이 쏠리고 있는 상황인데요. 당내 분위기를 국민의힘의 한지아 의원과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶한지아 : 안녕하십니까. 메리크리스마스입니다.▷김태현 : 의원님, 메리크리스마스입니다. 그런데 여의도하고 국민의힘 당사에도 메리크리스마스 분위기가 있는지 제가 잘 모르겠는데요.▶한지아 : 그렇게 메리하지는 않은 것 같습니다.▷김태현 : 의원님, 특히 올해 국민의힘 같은 경우에는 다사다난했잖아요.▶한지아 : 맞습니다.▷김태현 : 오늘 성탄절인데요. 올 한 해 돌아보시면서 어떤 한 해를 보냈다고 생각하세요?▶한지아 : 올해는 우리 국민의힘이 사실 국민의 신뢰와 사랑을 많이 잃어버린 해였다고 생각합니다. 새해에는 과거와의 단절을 통해서, 그런 용기를 통해서 변화하는 모습이 필요하지 않을까 희망을 갖게 됩니다.▷김태현 : 알겠습니다. 과거와의 단절 이거 의미가 있는 얘기인데요. 하나씩 짚어보지요. 장 대표가 24시간 필리버스터 연설을 했어요. 어쨌든 당내 리더십을 다시 세웠다 뭐 이런 평가도 나오던데요. 의원님은 그 24시간의 필리버스터를 어떻게 보셨어요?▶한지아 : 대단하다고 생각합니다. 필리버스터 2시간도 어렵다고 그러더라고요. 저는 아직 해 보지 않았는데요.▷김태현 : 어려울 것 같아요.▶한지아 : 그런데 24시간 사실 서 있기도 어렵지 않습니까? 그래서 그런 결기, 그런 리더십이 멋지다고 생각을 합니다. 다만 메시지에 있어서는 우재준 의원님께서는 굉장히 좋다고 말씀을 하셨는데요. 그런 부분도 있었지만 뭐 계엄이 2시간 만에 끝난 사안이다, 또는 4월 4일 윤석열 전 대통령의 파면이 순수한 사법부의 판단으로 인정할 수 없다라는 부분들은 다시 한번 우리를 12월 3일 과거의 족쇄처럼 묶어 놓는 게 아닌지 그런 우려들은 있었습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 한동훈 전 대표가 어제 SNS에 글을 썼는데요. 최근에 한 전 대표 입에서 장동혁 대표 관련된 얘기가 공식적으로 나온 것 자체가 거의 처음인 것 같거든요. 한 1년 만에 처음인 것 같은데요. 노고 많으셨다. “24시간 동안 혼신의 힘을 쏟아냈습니다. 노고가 많으셨습니다.” 그리고 마지막에 “모두 함께 싸우고 지켜내야 할 때입니다.”. 이거는 어떤 의미의 메시지라고 보세요?▶한지아 : 동지가 되자. 동지가 될 수 있게 용기를 내자라는 의미가 아닐까라는 제 생각을 말씀드립니다. 우리 당에 여유가 없지 않습니까. 그리고 제1야당으로서 건강한 견제를 하기 위해서는, 다 까먹고 있는 것 같은데 우리가 합당은 못 하더라도 같은 당이니까 우리가 합심을 해야 되지 않겠습니까. 그래서 그런 의미가 아닐까라는 생각을 합니다. 장동혁 대표께서 그런 동지가 될 수 있는 그러한 메시지와 그런 당의 변화, 그리고 손을 함께 잡고 같이 미래로 갔으면 좋겠습니다.▷김태현 : 일단 휴전, 화해 이런 메시지가 담긴 것이다? 이른바 표현하자면 한 전 대표가 손을 먼저 내민 거다 이렇게 의원님은 보시는 거예요?▶한지아 : 저희 싸운 적이 없어서요. 싸운 적이 없습니다. 그렇기 때문에 손을 내밀고 안 내밀고 할 것도 없이 같은 동지로서 앞으로 나가자가 아닐까 생각이 듭니다.▷김태현 : 만약에 한 전 대표가 그런 의도를 가지고 한 거라면 장 대표가 받을 걸로 보세요?▶한지아 : 그럼요.▷김태현 : 그래요?▶한지아 : 제가 아는 장동혁 대표께서는요.▷김태현 : 한때 2024년에는 또 가깝게 지내셨잖아요.▶한지아 : 그럼요. 따뜻하신 분이십니다. 그렇기 때문에 용기까지도 필요 없지 않을까라고 생각합니다.▷김태현 : 그러면 어쨌든 한 전 대표가 장 대표의 24시간 필리버스터에서 좀 노고를 이렇게 치하하면서, 노고 많으셨다 이렇게 하면서 손잡자고 손을 내밀었으면, 만약에 장 대표가 받으면 두 사람이 만나든지 뭐 이럴 거 아니에요. 그런 장면이 성사될 수도 있다고 보세요?▶한지아 : 그런 바람입니다.▷김태현 : 바람이요?▶한지아 : 말씀드렸듯이 우리에게는 여유가 없습니다. 새해에는 여러 가지 변화가 필요하고, 과거에 묶여 있지 않고 다음을 나가야 되지 않을까. 건강하게 야당으로서, 하긴 야당이 하나밖에 없으니까요. 역할을 해야 되지 않겠습니까.▷김태현 : 장동혁 대표가 응할지 안 응할지에 대한 의원님도 확신은 없으신 거지요?▶한지아 : 확신은 없습니다. 해 주셨으면 하는 바람이고 기대가 있습니다.▷김태현 : 장 대표 주변에 워낙 또 강성인 분들이 있어서요.▶한지아 : 그렇지 않은 분들도 많습니다. 훌륭하신 김도읍 의장님, 정의용 총장님 많습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 그게 단순히 예를 들면 장 대표가 SNS로 메시지도 화답하고 두 사람이 만나서 식사하고 이런 걸 떠나서 가장 지금 첨예한 관심사가 이른바 당게잖아요. 장 대표가 이 당게 문제를 어떻게 처리하는 건지를 보면 한 전 대표와의 갈등국면을 어떤 식으로 끌고 나가려고 하는 건지를 알 수 있다. 다들 그렇게 얘기를 하더라고요. 이거 어떻게 할 걸로 보세요?▶한지아 : 우선 당게 문제는 국민들께서는 관심이 없으십니다. 그래서 이런 부분에 머문다는 것 자체가 좀 아쉬움은 있고요.▷김태현 : 네.▶한지아 : 당게 문제 기억하실지 모르겠지만 작년에 익명게시판이 어떤 이유인지는 모르겠지만 갑자기 실명 검색이 됐습니다. 그런데 순간 공교롭게도 그 실명 검색이 한 전 대표의 가족들 이름으로 검색이 된 거지요. 그렇게 시작된 건데 좀 이상하지 않습니까? 시작부터 이상한 사안인데요. 12월 3일 전에 하려면 빨리했었어야 됩니다. 뭐 올해라도요. 장동혁 대표가 취임한 다음에라도요. 그런데 그러지 않았기 때문에 이제는 이런 부분들은 지금 우리가 할 게 많은데 중요한 부분은 아니라고 생각합니다.▷김태현 : 국민들은 관심도 없는.▶한지아 : 관심이 없습니다. 그런데 어느 순간에 그런데도 불구하고 적절한 시기에 저는 한 전 대표가 본인이 매듭짓지 않을까라고 믿습니다.▷김태현 : 본인이 매듭을 지을 거다?▶한지아 : 네. 보니까 김근식 위원장님께서 그런 비슷한 메시지들을 SNS에도 내고 방송 나오셔서도 하셨는데요. 저는 충분히 하실 수 있는 말씀이라고 생각하고요. 우리가 개혁을 하려는 사람들 아니겠습니까. 김근식 위원장님께서는 정치경험도 많으시고, 개혁적인 분이시고 그러시기 때문에요. 제가 댓글에 보니까 뭐 배신자 이런 단어들도 나오더라고요. 그렇지 않습니다. 김근식 위원장님께서 훌륭하신 분이시고, 레드팀이십니다. 그린팀이 있으면 레드팀도 있고. 그린과 레드가 크리스마스 색깔 아니겠습니까.▷김태현 : 그렇지요.▶한지아 : 크리스마스 정신으로 우리가 기적을 만들 수 있는 그러한 사안이라고 생각하고요. 김근식 위원장님께 그런 레드팀으로서의 역할을 해 주셔서 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 그래서 아무튼 이 당게 문제는 국민의 큰 관심사가 아니기 때문에 빨리 시행 진행을 하든지 아니면 장동혁 대표께서 이게 정적제거, 사심정치로 비춰지지 않을 수 있도록 그런 현명함을 발휘해 주셨으면 좋겠습니다.▷김태현 : 한 전 대표가 매듭지을 것 같다라는 게 어떤 의미세요?▶한지아 : 보니까 본인의 입장이나 사안들을 조금 명확하게 밝혔으면 좋겠다라는 목소리를 내시는 것 같더라고요. 만약에 필요하다면 어느 순간에 적절한 시기에 그런 것들도 충분히 할 수 있지 않을까라는 생각을 합니다.▷김태현 : 장 대표가 이거 가지고 징계까지, 물론 윤리위원장이 없지만 윤리위원장 소집해서 징계까지 할 거라고 보세요? 어떤 사유든지 그냥 긁어서요.▶한지아 : 그러니까 이준석 전 대표에 대해서 우리가 한번 어떤 정적 제거, 그런 사심정치를 했었지요. 그 부작용은 오래 갔습니다. 그런 부분들이 반복되지 않았으면 하는 바람이고요. 우리가 미래로 나아가는 데 있어서 내부총질, 그리고 당의 분열을 야기하는 부분들은 좀 자제해야 될 시기가 아닌가라는 생각은 합니다.▷김태현 : 그러면 이런 말씀이신 거예요? 만약에 장 대표가 세게 징계를 하면 한 전 대표도 세게 받을 수밖에 없으니, 그러면 충돌은 커지니까요. 장 대표도 징계하지 말고, 한 전 대표도 그냥 스스로 매듭짓고 이렇게 해서 정리하자 이런 의미이신 건가요?▶한지아 : 당원게시판 문제가 대단한 징계를 할 수 있는 문제가 아닙니다. 어떤 징계를 하겠습니까. 그리고 누가 했는지도 정확하게 아직도 모르는 사안이고요. 그렇기 때문에 예전에도 제가 어디 나가서 얘기한 적이 있지만 그렇게 심각한 문제로 받아들여지지 않습니다. 하지만 그렇게 키우려고 하는 게 장 대표님의 의도가 아니라고 믿고 싶지만 그렇게 인식되는 것은 사실이지요.▷김태현 : 정적 제거용으로 비춰서는 안 된다.▶한지아 : 안 됩니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그러면 이건 어때요? 김종혁 전 최고위원 당무감사위로부터 당원권 정지 2년. 이거 물론 아직 징계가 확정된 건 아니거든요, 윤리위원장 자체가 공석이니까요. 이거 어떤 스타일의 윤리위원장을 임명해서 이거 어떻게 정리하는지를 보면 역시 이것도 과연 장 대표가 친한계에 대해서 어떻게 생각하고 있는지를 알 수 있는 하나의 또 장면이 될 수 있을 것 같다라는 평가도 있잖아요.▶한지아 : 이런 것들 때문에 오해가 발생하는 겁니다. 김종혁 전 최고위원을 어떤 분들은 불편하다고 생각하실 수 있겠지요. 나가셔서 당에 대한 비판적인 목소리를 내는 게요. 그런데 말씀드렸듯이 레드팀이 필요합니다. 우리가 같은 동지로서 어떤 쇄신과 혁신을 말해야 되는데 그 목소리, 그 마이크를 징계로 끄겠다는 건데요. 우리 당 자유민주주의를 수호하는 정당 아닙니까. 굉장히 당무감사위원장의 선을 넘은 그러한 결론이라고 생각을 하고요.▷김태현 : 이호선 위원장이요?▶한지아 : 네. 그것은 우리 당의 그런 혁신적인 이미지, 그리고 자유민주주의를 수호하는 당의 이미지 자체를 많이 퇴색시키는 그런 거라고 생각합니다. 그래서 굉장히 부정적으로 보고요. 이런 부분들을 바로잡을 수 있는 것도 당 지도부라고 생각을 합니다.▷김태현 : 일각의 주장은 친한계인 김종혁 전 최고위원이 부당하게 이렇게 2년 징계 권고를 받았는데 왜 이렇게 조용하지? 친한계에서 조직적으로 이거 스크럼 짜서 강하게 대응해야 되는 거 아니야라는 일각의 시각도 있거든요. 그 부분은 어떠세요?▶한지아 : 계파불용의 원칙에 따라 그렇게 움직이지 않습니다.▷김태현 : 그래요?▶한지아 : 하지만 저는 개인으로서, 정치인으로서 메시지를 내기는 했습니다. 비슷한 맥락의 메시지를 냈습니다.▷김태현 : 저도 그 메시지를 봤어요. 알겠습니다. 지방선거 있잖아요. 이제 곧 있으면 경선룰이요. 지방선거총괄기획단에서 이거 7 대 3으로 하는 거, 당심 70에 민심 30으로 하는 걸 지도부에 권고했는데요. 일단 서울시당위원장인 배현진 의원도 이걸 크게 반대하고, 우려를 하고 있거든요. 이거 7 대 3에 대해 의원님은 어떠세요?▶한지아 : 국민의힘의 뱃사공은 국민이어야 됩니다. 그리고 나침판은 민심이어야 되는데요. 그렇기 때문에 순서가 바뀌었습니다. 당심 민심 룰이 아니라 민심 당심 룰이어야 되고요.▷김태현 : 오히려 민심 7, 당심 3으로 가야 된다?▶한지아 : 그럼요. 그리고 우리 2021년도 4.7 재보궐선거에서 어떻게 했습니까? 예선에서는 민심 80%, 그리고 본선에서 민심 100%. 시민 여론을 100%로 했습니다. 그래서 압도적으로 오세훈이라는 훌륭한 분이 다시 재개를 하게 됐었지요. 그런 혁신이 필요합니다. 그래서 장동혁 대표께서 어떤 새로운 쇄신을 말씀하시고, 변화를 말씀하셨고, 그 24시간 필리버스터가 그런 결기 아니겠습니까. 그렇다면 이런 구체적인 혁신안을 내세워야 된다고 생각을 합니다. 당심 70%로 룰은 아무도 받아들이기 어렵습니다.▷김태현 : 그러면 장 대표가 이거 받으면 안 된다 이런 말씀이신 거잖아요.▶한지아 : 안 됩니다.▷김태현 : 왜냐하면 장 대표가 새해부터 변화하겠다, 쇄신안을 내놓겠다 뭐 이런 얘기들 하던데요. 일주일 남았거든요. 장 대표가 내놔야 되는 쇄신안의 1번은 뭐가 돼야 된다고 보세요?▶한지아 : 일단은 쇄신안에는 아까 말씀드렸듯이 지방선거에 대한 구체적인, 그러니까 저번에 충청 당원교육 가서 변화라는 단어를 14번 사용했다고 하시더라고요.▷김태현 : 충북.▶한지아 : 네, 충북이요. 그런데 구체적인 변화에 대한 내용은 없었거든요. 그런데 거기에 반드시 그런 뱃사공은 국민이고, 민심을 따르겠다는 그런 변화의 모습을 보여야 되고, 그거는 시작은 지방선거의 경선룰이라고 생각을 합니다. 그리고 물론 그 외에도 메시지의 변화 당연히 필요하고요. 아까 말씀드렸듯이 정적쇄신, 정적제거, 뭐 그런 사심정치로 비춰질 수 있는 부분들 그런 것들은 없애야 되겠지요. 그런 변화들이 다 포함돼야 된다고 생각을 합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 이 법안, 허위정보근절법 짚어보지요. 이거 국회 본회의 통과했는데 이거 어떻게 평가하세요?▶한지아 : 굉장히 부정적으로 생각합니다. 아쉬움이 많이 남고요.▷김태현 : 네.▶한지아 : 그 모든 정책과 법에는 사실상 부작용이 있기 마련이지 않습니까. 그렇기 때문에 여러 가지 숙고의 시간이 필요합니다. 그런데 이 법은 대통령실도 우려를 표했고, 참여연대, 민변 모두 다 이걸 아예 폐기해야 되는 개악이라고까지 얘기를 했습니다. 왜냐하면 우리 민주주의 사회에서 가장 기본적인 권리가 뭐겠습니까?▷김태현 : 언론 및 출판의 자유, 표현의 자유.▶한지아 : 표현의 자유 아니겠습니까. 그런데 그거를 1%라도 훼손시킬 수 있다면 이거는 진행해서는 안 됩니다. 그리고 이거는 정치인들에게 좋은 법입니다. 언론의 보도를 막을 수 있는 법 아니겠습니까. 이번에 예를 들어서 어떤 정치인이 160만 원짜리 숙박권을 받았어요. 그런데 이거 아니다, 30만 원이었다. 그러면서 형사처벌이라든가 손해배상청구 열 배 이걸 한다면 어떻게 그런 글을 쓸 수 있겠습니까? 이런 차원에서 정치인을 위한, 권력을 위한 그러한 법입니다.▷김태현 : 네.▶한지아 : 그래서 어떻게 해야 될지 이걸 막지 못한 부분에 대해서 대단히 죄송하다는 말씀을 드립니다.▷김태현 : 그런데 모든 법안을 사실 국민의힘이 막을 수 있는 방법은 없잖아요.▶한지아 : 그렇습니다.▷김태현 : 또 원하는 법을 통과시킬 수 있는 힘은 사실 현실적으로 없고요. 그래서 지금 또 얘기 나오는 게 그 통일교 특검법 있잖아요. 이거 국민의힘하고 개혁신당의 단일안이 있고, 민주당 아직 안은 나오지 않았는데요. 이거 국민의힘 입장에서는 아무래도 개혁신당과의 단일안을 통과시키고 싶으실 거 아니에요. 이건 어떤 방법이 있을 수 있다고 보세요?▶한지아 : 일단은 우리가 힘이 없습니다. 의석수가 없습니다. 하지만 우리의 힘은 107석이어서 힘이 없는 게 아니라 국민이 듣고 싶은 얘기, 설득력이 없기 때문에, 신뢰를 잃었기 때문에 힘이 없는 게 1번이고요. 그렇기 때문에 메시지 선회가 전체적으로 필요하고, 과거와의 단절이 필요합니다. 이게 선제돼야 되고요.▷김태현 : 네.▶한지아 : 그리고 두 번째는 그렇기 때문에 개혁신당과 이제는 들어보니까 같은 공동단식을 개혁신당 쪽에서 얘기가 나왔다고 들었습니다.▷김태현 : 공동메시지 내고 양 대표가 공동단식하는 안까지 나왔다고요.▶한지아 : 아직 그거를 국민의힘에서 받거나 그러지는 않았지만 조금 더 24시간 필리버스터처럼 결기 있는 모습이 필요하지 않을까라는 생각은 합니다.▷김태현 : 이 대표랑 장 대표가 같이 공동단식하는 게 필요하다고 보세요?▶한지아 : 외연확장은 언제나 중요한 것 같습니다. 그런데 아까 말씀드렸듯이 그러기 위해서는 국민의힘의 메시지 변화가 일단 선제돼야 된다고 생각을 합니다.▷김태현 : 그것부터 시작이다?▶한지아 : 그것부터 시작입니다.▷김태현 : 밥 안 먹고 머리 깎는 것보다 일단은 국민의 마음을 얻는 것, 메시지 변화.▶한지아 : 네. 아니면 그렇게 어떻게 저희가 힘을 갖고 갈 수가 없습니다. 지금 뭐 정보통신망법 같은 경우에도 우리 국민의힘이 아무리 외쳐도 끄떡없지 않습니까? 윤어게인이 아니고 윤네버 해야 된다 이런 말씀이신 거지요?▶한지아 : 윤네버 올웨이즈 해야 됩니다.▷김태현 : 윤네버 올웨이즈. 알겠습니다. 오늘 인터뷰 여기서 마무리하도록 할게요. 국민의힘의 한지아 의원이었습니다. 감사합니다.▶한지아 : 감사합니다.