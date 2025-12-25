뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[뉴욕증시] 3대 지수 5일 연속 상승…산타랠리 기대감

SBS 뉴스
작성 2025.12.25 07:31 조회수
PIP 닫기
뉴욕증시입니다.

미증시 삼대지수가 일제히 상승했습니다.

특히 S&P500지수가 또 사상 최고치를 경신했고 나스닥은 강보합 마감했습니다.

업종별로는 에너지와 소재를 제외한 전 업종이 올랐고 부동산이 0.7% 상승하며 돋보였습니다.

연휴를 맞아 낮은 거래량을 보였지만 3대지수가 5일 연속 오르면서 크리스마스 전후로 증시가 상승하는 '산타랠리'에 대한 기대감이 커지고 있습니다.

특히 미 주요 대형 은행주들이 규제 완화 기대와 1월 실적에 대한 기대감으로 올랐는데요.

최근 1개월 내 가장 많이 상승한 업종으로 주목받고 있습니다.

미 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 전주 보다 1만건 감소한 21만4천건을 기록하며, 예상치였던 22만 4천건을 밑돌았지만 시장엔 큰 영향을 미치지 않았습니다.

종목별로 살펴보면 테슬라가 미 도로 교통안정국에서 모델 3의 비상 도어 개폐 장치 등에 대한 조사에 들어갔다는 소식에 약보합 마감했고, 나이키는 팀 쿡 애플 최고경영자가 나이키 주식 5만주를 매수했다는 소식에 힘입어 4% 상승했습니다.

인텔은 엔비디아가 인텔의 첨단 칩 제조 공정을 사용한 테스트를 중단했다는 보도 이후 소폭 하락했습니다.

25일 크리스마스 당일은 휴장하고 26일 증시가 정상 재개됩니다.

지금까지 뉴욕증시였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지