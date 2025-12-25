경찰, '통일교 로비 키맨' UPF 前 회장 13시간 피의자 조사

▲ 통일교 산하단체 천주평화연합(UPF) 송광석 전 회장

경찰이 통일교의 정치권 인사 로비 창구로 지목된 핵심 관계자를 소환해 고강도 조사를 벌였습니다.오늘(25일) 경찰에 따르면 통일교 산하단체 천주평화연합(UPF) 회장을 지낸 송광석 씨는 어제 오전 10시부터 밤 11시 30분까지 서울 서대문구 경찰청사에서 약 14시간 동안 조사를 받았습니다.정치자금법 위반 등의 혐의로 피의자 입건된 송 씨는 조사를 마친 뒤 취재진을 피해 귀가했습니다.앞서 조사실에 들어설 때도 정치인 자금 전달 개입 여부에 대한 질문에 답하지 않았습니다.송 씨는 통일교 한국협회장 등 주요 보직을 거쳤으며, 2018년부터 2020년까지는 통일교가 설립한 세계평화국회의원연합(IAPP) 회장을 맡기도 했습니다.경찰청 특별전담수사팀은 송 씨와 IAPP가 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 등에게 자금이 전달되는 과정에 중간책 역할을 했다고 의심하고 있습니다.송 씨가 2019년 여야 정치인 10여 명에게 100만 원 안팎의 후원금을 낸 영수증 내역도 수사 대상에 올라 있습니다.김 전 의원은 이른바 '배달사고'에 송 씨가 개입했다고 주장하고 있으며, 수사 개시 전인 이달 13일 두 사람이 만난 사실도 확인됐습니다.또한 윤영호 전 세계본부장이 정리한 약 3,000쪽 분량의 'TM(참어머니) 특별보고' 문건에서도 송 씨는 수차례 언급됐습니다.해당 문건에 따르면 송 씨는 2017년 10월 대만에서 임 전 의원을 만나 통일교 활동과 비전을 소개하는 시간을 가졌다고 보고했습니다.같은 해 12월 보고에는 "국회에서 한일 터널 실현을 주제로 심포지엄이 열리며, 임 전 의원 등이 세계평화도로재단 고문을 수락해 위촉패를 수여했다"고 기재돼 있습니다.임 전 의원 측은 대만 행사 참석은 사실이나 통일교 교리 교육은 받지 않았다고 밝혔습니다.경찰은 UPF가 2020년 주최한 '월드 서밋' 등 다양한 행사에 정치권 인사들이 참여한 영상과 사진 자료도 확보해 분석하고 있습니다.경찰은 어제 오전 9시 30분부터 낮 12시 30분까지 서울구치소를 찾아가 통일교 총재 한학자 씨를 3시간 동안 조사했습니다.다만 한 총재 측이 건강상 이유를 들어 장시간 조사는 이뤄지지 않은 것으로 전해졌습니다.당일 예정된 윤영호 전 본부장에 대한 조사는 개인 사정으로 불발됐습니다.이들은 모두 뇌물공여 및 정치자금법 위반 피의자 신분으로, 2018년부터 2020년 사이 전직 장관과 의원들에게 수천만 원 상당의 현금과 명품 시계 등을 전달한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 이달 11일과 17일에도 한 총재와 윤 전 본부장을 각각 접견해 관련 의혹을 추궁했지만 유의미한 진술은 확보하지 못했습니다.윤 전 본부장은 지난 12일 법정에서 정치권 로비 의혹에 대해 "그렇게 진술한 적 없다"고 주장을 번복했습니다.경찰은 수사 보강을 위해 어제 서울 서초구 불가리코리아 본점을 압수수색하고, 통일교 측 관계자들의 제품 구매 이력 등 물증 확보에 주력하고 있습니다.