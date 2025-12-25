쿠팡, 미국 소송은 두려웠나…'대관 조직' 강화 나섰다

<앵커>



쿠팡이 최근 미국 대관 사무실이 있는 워싱턴DC에서 일할 직원들을 뽑고 있습니다. 대관, 그러니까 로비 조직을 확충하는 것인데, 사고를 쳐놓고 책임을 회피하는 데만 역량을 집중하고 있다는 비판이 나옵니다.



백운 기자입니다.



<기자>



쿠팡의 모회사 쿠팡Inc가 그제(23일) 홈페이지에 올린 채용 공고입니다.



근무지는 미국 워싱턴DC.



자격은 정부와 의회 등 공공 부문에서 10년 이상의 경력으로, 정책 입안자와 언론 등을 대상으로 쿠팡의 평판과 인지도를 높이는 전략의 개발과 실행이 업무로 돼 있습니다.



최근 문을 연 쿠팡의 워싱턴DC 대관 사무실에서 대관 업무 담당자를 추가 채용하는 것으로 추정됩니다.



쿠팡은 2021년 미국 상장 이후 최근까지 150억 원이 넘는 돈을 로비자금으로 지출했고, 고용한 로비스트는 4명에서 32명으로 늘어난 것으로 나타났습니다.



업계에서는 대관 인력 확충이 쿠팡이 미국 기업임을 강조하며 미 정관계의 지원을 더 이끌어내려는 의도로 보고 있습니다.



여기에 미국에서 진행 중인 집단소송 등에 대응하기 위한 목적도 있는 것으로 보입니다.



특히 미국에는 경영진 내부의 민감한 자료까지 강제로 제출해야 하는 '디스커버리 제도'가 있어 쿠팡에 상당한 압박이 될 수밖에 없습니다.



[손동후/미국 뉴욕주 변호사 : 디스커버리가 개시되고 법원이 허가를 하면 대상 기업은 내부 보안 정책·사고 인지 시점·대응 과정· 의사결정 구조까지 법원의 명령하에 공개해야 할 가능성이 큽니다.]



한편, 쿠팡이 지난 2020년 지방노동청의 근로감독과 관련해 감독관과의 식사 등 전방위적으로 대응한 의혹이 있다는 그제 SBS 보도와 관련해 고용노동부는 정식 감사에 착수하고 사실 관계를 파악하고 있다고 밝혔습니다.



