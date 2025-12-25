뉴스
트럼프 1기 참모 "한국 국회, 쿠팡 공격적 겨냥"…정보유출은 언급 안 해

강민우 기자
작성 2025.12.25 01:32
▲ 오브라이언 전 미 국가안보보좌관

미국 도널드 트럼프 1기 행정부 때 국가안보보좌관을 지낸 로버트 오브라이언이 대규모 고객 개인정보 유출 사태로 물의를 빚고 있는 쿠팡에 대한 한국 국회의 규제 움직임을 비판했습니다.

오브라이언 전 보좌관은 현지시각 23일, 자신의 SNS 게시글을 통해 "한국 국회가 공격적으로 쿠팡을 겨냥하는 것은 한국 공정거래위원회의 추가적인 차별적 조치와 미국 기업들에 대한 더 넓은 규제 장벽을 위한 무대를 만들 것"이라고 밝혔습니다.

그러면서, "도널드 트럼프 대통령은 한국과의 무역관계 재균형을 위해 노력해왔다"며 "한국이 미국 테크 기업들을 타깃으로 삼음으로써 그 노력을 저해한다면 그것은 매우 불행한 일일 것"이라고 주장하기도 했습니다.

이어 "미국 기업들이 공정한 처우를 받도록 하고, 이 분야에서 성장하는 중국의 영향력에 맞서 전략적 균형을 유지하기 위해 강하고 조율된 미국의 대응이 핵심적"이라고 덧붙였습니다.

'미국기업이 한국에서 부당한 차별을 받고 있다'는 건데, 실제로 쿠팡은 한국 법인의 지분 100%를 미국 나스닥에 상장된 모회사 쿠팡Inc가 소유하고 있습니다. 전체의 90% 가까운 수익을 한국에서 벌어들이면서도, 지배 구조상으론 미국 기업인 겁니다.

오브라이언 전 보좌관은 정작 이번 사태의 핵심인 쿠팡의 고객 계정 3,370만 개 개인정보 유출 사태와, 김범석 쿠팡Inc 의장 등 경영진의 부적절한 대응은 언급하지 않았습니다.

쿠팡 노동자 사망 사건 불리한 자료 빼고 제공 논란

쿠팡의 모기업인 쿠팡 아이엔씨는 지난 1월 트럼프 대통령의 집권 2기 취임식에 100만 달러(약 14억 8,000만 원)를 기부하고, 지난 5년간 미국에서 총 1천39만 달러(약 154억 원)를 로비 활동에 지출한 바 있습니다.

쿠팡Inc는 미국의 대관 사무실이 있는 워싱턴 D.C에서 일할 미국 정부와 의회 출신 인사 채용에 나섰습니다.

이 때문에, 한국에서 발생한 대규모 개인정보 유출에 대한 대응책과 보상안에는 침묵하면서, 미국 내 로비활동에만 집중한다는 비판이 나오고 있습니다.

업계에선 이러한 대관 인력 확충이 '쿠팡은 미국 기업'임을 강조하며, 미 정관계의 지원을 더 이끌어내려는 의도로 보고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
