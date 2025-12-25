[단독] '불가리코리아' 전격 압수수색…'로비 주역' 소환

<앵커>



통일교의 정치권 금품 의혹을 수사중인 경찰이 전재수 민주당 의원에게 건네진 의혹이 있는 명품시계 업체를 압수수색했습니다. 정치권 접촉을 담당했던 교단 전직 회장과 한학자 총재에 대한 조사도 이뤄졌습니다.



한성희 기자의 보도입니다.



<기자>



통일교 측이 전재수 민주당 의원에게 교단 현안 청탁과 함께 명품 시계를 건넸다는 의혹과 관련해, 경찰이 그제(23일) 서울 서초구에 있는 불가리코리아 본점을 압수수색한 것으로 확인됐습니다.



2018년을 전후해 통일교 측의 명품시계 구매 이력 등을 확보하기 위한 차원입니다.



앞서 윤영호 전 세계본부장은 지난 8월 특검 조사에서 한일해저터널 등을 청탁할 목적으로 전 의원에게 현금 2천만 원과 불가리 시계 1점을 건넸다는 취지로 진술했습니다.



경찰은 지난 15일 전 의원 자택과 의원실을 수색했지만 시계 실물은 발견하지 못했습니다.



전 의원은 지난 19일 첫 경찰 조사 당시 "청탁이나 금품 수수는 전혀 사실이 아니"라며 의혹을 전면 부인한 바 있습니다.



한편, 수사팀은 통일교 산하 국회의원 지원 조직, 이른바 IAPP를 이끌었던 송광석 전 회장을 어제 소환했습니다.



교단의 정치권 로비 실무를 총괄한 핵심 '키맨'으로 꼽히는 인물로, 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 조사받았습니다.



경찰은 정치권 인사들을 접촉한 경위와 청탁 목적의 금품을 전달한 적이 있는지 추궁한 것으로 알려졌습니다.



서울구치소에 수감된 한학자 총재에 대한 두 번째 접견조사도 어제 3시간 동안 이뤄졌습니다.



수사팀은 송광석 전 회장을 통해 정치권에 후원금을 보내는 것을 직접 지시했는지 등을 추궁했는데, 한 총재는 이를 부인한 것으로 전해졌습니다.



당초 윤영호 전 본부장 2차 접견 조사도 어제 계획됐었지만, 변호사 입회 문제로 무산됐습니다.



(영상취재 : 설민환)