곽빈의 특별 훈련…WBC 라이벌과 구슬땀

야구 대표팀의 주축 투수 곽빈 선수가 최근 특별한 훈련을 가졌습니다. 내년 월드베이스볼 클래식에서 격돌할 타이완의 에이스, 구린루이양 투수와 서울에서 함께 구슬땀을 흘린 건데요.



구린루이양은 최고 시속 157km의 강속구를 앞세워 타이완 리그를 평정한 뒤 올해 일본 프로야구 니혼햄에 입단한 타이완의 에이스입니다.



2년 전 항저우 아시안게임 조별리그 한국전에서도 2이닝 무실점으로 호투했는데, 이때 우리 대표팀 곽빈과 뜻밖의 우정이 시작됐습니다.



[곽빈/야구대표팀 투수 : 제가 그냥 계속 (선수촌에서 만날 때마다) '네가 에이스 아니야?' 약간 이런 식으로 막 물어보고 해서, 그러다가 친해졌습니다.]



1살 차이인 두 선수는 이후 국제 대회마다 만나며 친구가 됐고, 이번 달 곽빈이 구린루이양을 서울로 초대해 함께 훈련했습니다.



[곽빈/야구대표팀 투수 : 구린 와이프가 한국을 좋아해서 자주 오더라고요. 구린이 '공 (던질 곳)이랑 웨이트 혹시 할 수 있는 데가 있냐'고 물어봐서, 제가 다니는 센터 시간대가 비어서 같이 공 던지고 했습니다. 힘이 정말 좋더라고요.]



두 선수는 내년 3월 WBC에서는 외나무다리에서 만날 수도 있습니다.



8강행 티켓이 걸린 조 2위를 확보하기 위해 반드시 잡아야 하는 맞대결에 두 선수의 선발 등판 가능성이 있는 겁니다.



[곽빈/야구대표팀 투수 : 자기가 (한국전에) 던질 수도 있을 것 같다는 말이 있더라고요. 저는 그냥 모른다고 했습니다. (WBC에서 구린루이양과 맞대결하면 어떨 것 같아요?) 너무 재밌을 것 같아요. 그때는 이제 배운다기보다는 이긴다는 생각을 하고 던질 것 같습니다.]



곽빈은 우정만큼 뜨거운 승부를 기대하고 있습니다.



[곽빈/야구대표팀 투수 : 유일한 해외 친구, 구린! 해보자, 한번. 누가 더 나라를 대표하고, 누가 더 잘 던지는지. 하지만 우리가 이기고는 싶다. 꼭!]



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 한송연, 화면제공 : 퍼시픽리그TV·구린루이양 SNS)